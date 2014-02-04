تغییر نام تالار وحدت کرمانشاه به نام شهرام ناظری نیاز به بررسی های قانونی دارد

ابراهیم رحیمی زنگنه درخصوص نامگذاری یکی از سالن های آمفی تئاتر تالار وحدت به نام شهرام ناظری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این موضوع در مراسم تجلیل از شاعران کرمانشاه به عنوان یک پیشنهاد مطرح شده و باید در کمیسیون های مربوطه اداره کل ارشاد بررسی شود.

رحیمی گفت: نامگذاری ها نیاز به طی شدن مراحل مورد نیاز خود دارد که باید بعد از طی این مراحل تصمیم لازم اتخاذ شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: شهرام ناظری از هنرمندان نامدار و محبوب استان کرمانشاه است و برنامه روزهای گذشته برای تجلیل از زحمات وی در عرصه هنر انجام شد.

در روزهای گذشته خبری در رسانه های مبنی بر تغییر نام تالار وحدت به نام استاد شهرام ناظری منتشر شد که ظاهرا پیشنهادی برای تغییر نام سالن آمفی تئاتر بوده این تالار بوده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بعید به نظر می رسد نام وحدت، که برگرفته از همدلی و یکپارچگی در میان اقوم و مذاهی استان کرمانشاه است دستخوش تغییر شود و البته نام شهرام ناظری که صاحب ترانه های انقلابی و آئینی بسیاری است استحقاق منتسب شدن به مکانی در خور شأن تر از یک سالن آمفی تئاتر را دارد.