قاري يزدي رتبه سوم كشور در مسابقات سراسري قرآن كريم را كسب كرد

حجت‌الاسلام محمود ميرجليلي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: قاری یزدی در رشته قرائت بخش شکوفه‌های سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم سازمان اوقاف و امور خيريه، رتبه سوم کشوری را به دست آورد.

وي خاطرنشان كرد: در سی و پنجمین دوره سراسری مسابقات قرآن کریم سازمان اوقاف که با حضور برگزيدگان مرحله استاني اين دوره از مسابقات برگزار شد، در بخش برادران و در مقطع سنی شکوفه‌ها، محمد رضا دوست‌حسینی از یزد در رشته قرائت رتبه سوم کشوری را به خود اختصاص داد و از وی با اهداي یک جلد کلام الله مجید، لوح تقدیر و هدیه مسابقات تجلیل شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره کل اوقاف و امور خیریه استان یزد همچنین يادآور شد: در بخش خواهران نيز در این دوره از مسابقات، موحده آیت‌الهی در رشته حفظ 20 جزء قرآن کریم رتبه چهارم کشوری را از آن خود کرد.

وي بيان كرد: مراسم اختتامیه سی و پنجمین دوره مسابقات سراسری حفظ، قرائت و ترتیل قرآن کریم با حضور حجت‌الاسلام محمدی، نماینده ولی فقیه و رئیس سازمان اوقاف و امور خیریه، شرکت کنندگان در این دوره از مسابقات، برگزیدگان و جمعی از مسئولان فرهنگی و قرآنی کشور در تالار فرهنگ تهران برگزار شد.