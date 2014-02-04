آمادگی حمایت صندوق مهر امام رضا (ع) از تولیدکنندگان همدانی 

به گزارش خبرنگار مهر علیرضا سعیدی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه مشاغل خانگی و صنایع دستی استان همدان اظهار داشت: امروز عرصه تولید و تلاش در کشور بوده و همه هنرمندان و مسئولان باید به نوبه خود در عرصه تولیدات داخلی و افزایش آنها تلاش کنند.

وی با بیان اینکه صندوق مهر امام رضا (ع) حامی تولید کنندگان و هنرمندان است، بیان داشت: صندوق مهر امام رضا (ع) از تولید کنندگان و دارندگان مشاغل خانگی فعال در استان همدان نیز حمایت کرده و در برگزاری این نمایشگاه با اعطای تسهیلات به تولید کنندگان و صاحبان مشاغل خانگی و هنرمندان صنایع دستی سعی کرده تا گامی مثبت در راستای اعتلای تولیدات داخلی بر دارد.

معاون تامین و تجهیز صندوق مهر امام رضا (ع) کشور در ادامه با اشاره به اینکه صندوق مهر امام رضا (ع) خوشه های تولیدی در استان همدان را مورد حمایت قرار می دهد، افزود: این امر فقط با همکاری مسئولین استان همدان و همکاری آنها با صندوق محقق می شود.

سعیدی به برگزاری نمایشگاه مشاغل خانگی و صنایع دستی در استان همدان اشاره کرد و ابراز داشت: سعی شده که این نمایشگاه در استان همدان به عنوان پایلوت کشوری و نمونه برگزار شود تا سایر استانها در کشور نیز به دنبال ایجاد چنین فضایی باشند.

وی با اشاره به اینکه این نمایشگاه با هدف ایجاد بازار فروش برای مشاغل خانگی و صنایع دستی استان همدان بر پا شده است، بیان داشت: به هر کدام از شرکت کنندگان در این نمایشگاه مبلغ یک تا سه میلیون تومان وام از سوی صندوق مهر امام رضا (ع) اعطا می شود.

معاون تامین و تجهیز صندوق مهر امام رضا (ع) کشور ادامه داد: در حال حاضر تولیدات و محصولات خانگی و مشاغل خانگی مزیت هایی را برای تولید کنندگان و فروشندگان دارد که با کمترین هزینه محصولات و تولیدات خود را در بازار رقابتی به فروش می رسانند.

سعیدی با بیان اینکه صندوق مهر امام رضا (ع) با حمایت از زنجیره تولید کنندگان آنها در حوزه صادرات محصولاتشان حمایت می کند، ابراز داشت: دستگاه های مربوطه استان همدان نیز باید از تولید کنندگان و مشاغل خانگی و هنرمندان صنایع دستی استان در زمینه برند سازی محصولات حمایت کنند.

وی ابراز داشت: صندوق مهر امام رضا (ع) این آمادگی را دارد که از تولید کنندگان و مشاغل خانگی و هنرمندان صنایع دستی استان همدان از مرحله طراحی گرفته تا بسته بندی و برند سازی حمایت کند.

معاون تامین و تجهیز صندوق مهر امام رضا (ع) کشور در ادامه سخنانش بیان داشت: محصولات و تولیدات داخلی زمانی در بازار فروش موفق هستند که به عنوان یک زنجیره تولید به آنها نگاه شود.

سعیدی با اشاره به اینکه روستای کرد آباد استان همدان در زمینه خوشه تولید پوشاک به عنوان پایلوت و هدف حمایتی صندوق مهر امام رضا (ع) قرار گرفته است، اظهار داشت: امیدواریم در آینده نزدیک و با حمایت های انجام شده از این خوشه صنعتی شاهد فروش محصولات آن در داخل و خارج از کشور باشیم.

وی در پایان سخنانش عنوان داشت: برای دست یابی بهتر و سریعتر به بهبود فضای کسب و کار در استان همدان نیز باید تا جایی که امکان دارد از تولید کنندگان حمایت شود.