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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۸:۴۸

10 توصیه به رانندگان برای روزهای برفی

10 توصیه به رانندگان برای روزهای برفی

همزمان با تشدید سرمای پایتخت و کاهش دمای تهران به 7 درجه زیر صفر، معاونت آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران با انتشار اطلاعیه ای، توصیه هایی را برای روزهای برفی به رانندگان ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،در این  اطلاعیه به 10 توصیه به شرح زیر اشاره شده است:


1- بازدید زمستانه خودرو شامل بازدید کلی وسیله نقلیه و تجهیز آن در مقابل سرما به عنوان نخستین اقدام که انجام این بازدید از طریق مراجعه به مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروی تهران نیز امکان پذیر است.

2- بررسی وضعیت ضد یخ و اطمینان از وجود این محلول و نیز توجه به تاریخ تعویض آن.

3- چک کردن فشار باد لاستیک ها با توجه به ضرورت تنظیم آن¬ها در فصل سرما.

4- چک کردن آج لاستیک ها با توجه به این که اگر عاج تایرها صاف باشد، احتمال سُر خوردن و تصادف خودرو هنگام بارش و پس از آن تشدید می شود و در صورت اجبار به استفاده از لاستیک های صاف، عدم به کارگیری آن ها در چرخ های جلو.

5- رانندگی با باک پُر به ویژه در خودروهایی که در مسافت های طولانی و مسیرهای بین شهری در حرکت می باشند، با توجه به احتمال انسداد برخی معابر و بروز ترافیک های ناخواسته و امکان استفاده از سیستم گرمایشی در مدت توقف خودرو.

6- استفاده از مایع مخصوص در مخزن شیشه شوی خودرو و قابلیت پاک کردن چربی های ناشی از بارندگی ها و گل و لایی که بر روی شیشه جلو پاشیده می شود.

7- چک کردن تیغه های برف پاک کن و تعویض آن در صورت ضرورت که به ویژه هنگام رانندگی در شب بسیار مؤثر است.

8- چک کردن بخاری خودرو و اطمینان از عملکرد خوب آن و نیز وجود ترموستات در خودرو و به همراه داشتن وسایلی همچون زنجیر چرخ و مثلث احتیاط به ویژه برای رانندگانی که در مسیر های بین شهری و معابر برف گیر از جمله محورهای شمال شهر تردد می کنند.

9- درخواست از راکبان موتورسیکلت مبنی بر این که در ایام بارندگی و پس از آن و به ویژه هنگام یخ زدگی سطح معابر با توجه به افزایش لغزندگی معابر شهری تا جای ممکن از آوردن وسیله نقلیه خویش خودداری کنند.

10- علاوه بر بازدید وسیله نقلیه و تجهیز آن در مقابل سرما، احترام کامل به قوانین و مقررات در همه حال و رعایت حقوق دیگر شهروندان به ویژه عابران پیاده.
معاونت آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان اطلاعیه خود با تأکید بر این که احتمال تصادف هنگام بارش برف و ساعات پس از آن به میزان قابل توجهی افزایش می یآبد، خواستار آرامش رانندگان و احتیاط کامل آن ها هنگام رانندگی شده است.
کد مطلب 2229223

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