10 توصیه به رانندگان برای روزهای برفی

به گزارش خبرگزاری مهر،در این اطلاعیه به 10 توصیه به شرح زیر اشاره شده است:



1- بازدید زمستانه خودرو شامل بازدید کلی وسیله نقلیه و تجهیز آن در مقابل سرما به عنوان نخستین اقدام که انجام این بازدید از طریق مراجعه به مراکز مکانیزه معاینه فنی خودروی تهران نیز امکان پذیر است.



2- بررسی وضعیت ضد یخ و اطمینان از وجود این محلول و نیز توجه به تاریخ تعویض آن.



3- چک کردن فشار باد لاستیک ها با توجه به ضرورت تنظیم آن¬ها در فصل سرما.



4- چک کردن آج لاستیک ها با توجه به این که اگر عاج تایرها صاف باشد، احتمال سُر خوردن و تصادف خودرو هنگام بارش و پس از آن تشدید می شود و در صورت اجبار به استفاده از لاستیک های صاف، عدم به کارگیری آن ها در چرخ های جلو.



5- رانندگی با باک پُر به ویژه در خودروهایی که در مسافت های طولانی و مسیرهای بین شهری در حرکت می باشند، با توجه به احتمال انسداد برخی معابر و بروز ترافیک های ناخواسته و امکان استفاده از سیستم گرمایشی در مدت توقف خودرو.



6- استفاده از مایع مخصوص در مخزن شیشه شوی خودرو و قابلیت پاک کردن چربی های ناشی از بارندگی ها و گل و لایی که بر روی شیشه جلو پاشیده می شود.



7- چک کردن تیغه های برف پاک کن و تعویض آن در صورت ضرورت که به ویژه هنگام رانندگی در شب بسیار مؤثر است.



8- چک کردن بخاری خودرو و اطمینان از عملکرد خوب آن و نیز وجود ترموستات در خودرو و به همراه داشتن وسایلی همچون زنجیر چرخ و مثلث احتیاط به ویژه برای رانندگانی که در مسیر های بین شهری و معابر برف گیر از جمله محورهای شمال شهر تردد می کنند.



9- درخواست از راکبان موتورسیکلت مبنی بر این که در ایام بارندگی و پس از آن و به ویژه هنگام یخ زدگی سطح معابر با توجه به افزایش لغزندگی معابر شهری تا جای ممکن از آوردن وسیله نقلیه خویش خودداری کنند.



10- علاوه بر بازدید وسیله نقلیه و تجهیز آن در مقابل سرما، احترام کامل به قوانین و مقررات در همه حال و رعایت حقوق دیگر شهروندان به ویژه عابران پیاده.

معاونت آموزش سازمان حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران در پایان اطلاعیه خود با تأکید بر این که احتمال تصادف هنگام بارش برف و ساعات پس از آن به میزان قابل توجهی افزایش می یآبد، خواستار آرامش رانندگان و احتیاط کامل آن ها هنگام رانندگی شده است.