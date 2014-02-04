۱۵ بهمن ۱۳۹۲، ۱۷:۳۷

استقبال مردمی از «چ» و «50 قدم آخر»/ مخاطبان جشنواره فیلم های دفاع مقدسی را پسندیدند

فیلم های سینمایی «50 قدم آخر» ساخته کیومرث پوراحمد و «چ» ابراهیم حاتمی کیا در روزهای اول نمایش در سینماهای مردمی با استقبال روبرو شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «چ» روز گذشته در سینما آزادی روی پرده رفت و با استقبال مخاطبین روبرو شد. به طوریکه در این سانس گیشه بلیت سفید ارائه کرده و تمام سالن پر از جمعیت بوده است.

البته در تمام پله ها نیز مخاطبین نشسته بودند و عده ای ایستاده فیلم را تماشا کرده و پس از پایان فیلم نیز عوامل را تشویق کردند.

این در حالی است که ابراهیم حاتمی کیا در سالن حضور داشت.

فیلم «50 قدم آخر» به کاگردانی کیومرث پوراحمد هم روز گذشته در سینما آزادی و فرهنگ نمایش داشته است.

استقبال از این فیلم سینمایی بسیار خوب بوده و در پایان اکران این فیلم مخاطبان از اینکه پوراحمد دوباره فیلمی در ژانر دفاع مقدس ساخته ابراز خوشحالی کردند.

