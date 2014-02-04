380 روستای مازندران همچنان گرفتار برف/ قطع گاز برخی نواحی شهری

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، بر اساس گزارشهای دریافتی افت و قطعی فشار گاز در برخی نواحی شهرهای مازندران از جمله آمل و بابل، ساری و جویبار قطع شده است.

یکی از اهالی محله ساحل طلایی تنکابن در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح وضعیت بحرانی منطقه از مسئولان خواست تا به داد اهالی این محله برسند.

قطع چهار روزه آب و برق

محمدی افزود: منطقه ساحل طلایی تنکابن در چهار روز اخیر از داشتن آب، برق و تلفن محروم است و تاکنون نسبت به برفروبی این محله که نزدیک به شهر است، اقدام نشده است.

وی اظهار داشت: مواد غذایی در مرکز هلال احمر شهرستان توزیع می شود و در شرایط کنونی با توجه به مسدود شدن مسیر و معابر، برای گرفتن آذوقه باید یکساعت و نیم پیاده روی کرد.

وی با اشاره به شرایط بحرانی منطقه گفت: مغازه های مجاور بسته است و حتی یک شمع نداریم که با روشنایی آن شب را به صبح برسانیم.

یک شهروند دیگر تنکابنی با بیان اینکه هنوز برق شهرستان بطور کامل برقرار نشده است، اظهار داشت: به دلیل نبود برق، شامگاه، تمامی شهر تعطیل است و وقتی شهری که با یک برق تعطیل می شود نشان می دهد که برنامه ریزی مناسبی برای رفع مشکلات نشده است.

قطع گاز در برخی مناطق آمل و بابل

این وضعیت درحالیست که به گفته مسئولان تاکنون 95 درصد مناطق غرب استان از برق برخوردار شده اند.

به گفته برخی شهروندان و اهالی شهرک بذری بابل، گاز منطقه قطع است و با مشکلات عدیده ای مواجه هستیم که ضرورت توجه مسئولان را می طلبد.

خسارت هزار میلیارد تومانی بخش کشاورزی

به گزارش مهر، برف سنگین روزهای اخیر حدود هزار میلیارد تومان به بخش کشاورزی خسارت زده است.

رضا عظیمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در این زمینه با اشاره به تخریب 150 هکتار گلخانه و گلهای زینتی، پنج انبار مرکبات و 50 هزار تن محصول در رامسر را از جمله خسارتها برشمرد و خواهان توجه ویژه مسئولان به این بخش شد.

380 روستا در محاصره برف

مدیرکل دفتر امور روستایی و عشایری استان مازندران نیز با اشاره به محاصره 380 روستای استان در برف، عنوان کرد: تلاش برای بازگشایی مسیرهای ارتباطی ادامه دارد.

رضا آزادی کناری افزود: همچنان روستاها با مشکل مواجه هستند و تلاش برای امدادرسانی به روستاها از روز چهارشنبه با شدت پیگیری می شود.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران در این زمینه می گوید: فراگیر شدن سرما در استان، شرایط سبب شده تا مصرف گاز در بخش خانگی و افزایش یافته و افت فشار شدیدی را شاهد هستیم.

تائید قطع گاز برخی نواحی

محسن عرب مقصودی با اشاره به ورود 26 میلیون متر مکعب گاز به استان گفت: ورود جبهه جدید هوای سرد سبب افزایش مصرف گاز و افت فشار شدید شده است.

وی بر لزوم صرفه جویی در مصرف گاز شد و بیان داشت: خاموش کردن شعله های اضافی سبب افزایش پایداری ذخایر گاز می شود.

وی با بیان اینکه تامین گاز مصارف خانگی جزو اولویتهاست، یادآور شد: کل مصارف غیرخانگی از مدار خارج شدند تا بتوانیم نیاز مشترکان خانگی را تامین کنیم.

مقصودی درباره قطع گاز در برخی نواحی استان گفت: تلاش داریم با همکاری مدیرعامل شرکت ملی گاز کشور، محدودیتهایی در برخی استانهای اعمال شده تا جریان گاز بیشتری به سمت استان تزریق شود و شاهد قطعی گاز نباشیم.

مدیرعامل شرکت گاز مازندران با بیان اینکه حدود 2 هزار مشترک آملی دچار قطعی گاز شدند، گفت: نیروهای امدادی شرکت گاز به صورت 24 ساعته برای وصل گاز مشترکان آملی آماده هستند.

وی با اعلام اینکه مازندران در بخش تأمین گاز مشترکان خانگی مشکل ندارد، اظهار داشت: با خارج کردن گاز مشترکان اداری، صنعتی، کارخانجات و CNGها سبب شد سوخت جایگزین جوابگوی این دسته از مصرف کنندگان باشد.

این مسئول با اشاره به اینکه ذخیره گاز ما برای مشترکان خانگی است، افزود: شهرستان آمل به لحاظ فاصله 23 کیلومتری با محمودآباد با افت فشار گاز مشترکان خانگی مواجه است.

عرب مقصودی با بیان اینکه در شرایط کنونی و بحران سرمایی که در مازندران حاکم شده است مصرف بهینه گاز در اولویت کار هم استانی‌های ما قرار گیرد، افزود: شرایط به نوعی است که یک بخاری گرمایشی و یک شعله اجاق خوراک‌پزی می‌تواند مشکل مردم را حل کند.

این مسئول ادامه داد: اگر مصرف در آمل بیش از این باشد به صورت اتوماتیک گاز شهری قطع می‌شود که امداد رسانان در اسرع وقت برای وصل حاضر می‌شوند.

عرب مقصودی با بیان اینکه حدود 2 هزار مشترک آملی دچار قطعی گاز شدند، بیان کرد: نیروهای امدادی شرکت گاز به صورت 24 ساعته برای وصل گاز مشترکان آملی آماده هستند.

وی با اعلام اینکه مازندران دارای یک میلیون مشترک گاز مصرفی است، افزود: اگر مصرف مشترکان گاز غیرخانگی قطع نمی‌شد واقعه سال 86 نیز تکرار می‌شد.

مدارس مازندران فردا هم تعطیل است

طبق اعلام آموزش و پرروش مازندران نیز به دلیل یخبندان و برودت هوا مدارس استان در تمامی مقاطع روز چهارشنبه تعطیل است و طبق اعلام هواشناسی مازندران، در روزهای آتی احتمال بارش پراکنده برف در استان وجود دارد .