شهردار کرمانشاه در شرایط فعلی باید در سمتش باقی بماند

محمد نبی کمری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوشنبه همین هفته شاهد برگزاری مراسم تجلیل از ورزشکاران بودیم که این می تواند زمینه مناسبی برای تشویق جوانان این استان برای روی آوردن به ورزش باشد.



عضو شورای شهر کرمانشاه گفت: خوشبختانه اعضای شورای شهر مصوبه ای تصویب کرده اند که طی آن هر سال از قهرمانان ورزشی کارکنان شهرداری تجلیل خواهد شد. به نظرم برگزاری اینگونه مراسم هایی موجب ایجاد انگیزه وشوق در بین پرسنل شهرداری خواهد شد.



وی بیان داشت: اواخر اسفندماه سالجاری نیز شورای شهر و شهرداری از قهرمانان استان که در رقابت های جهانی، آسیایی و بین المللی مدال کسب کرده اند، تجلیل به عمل خواهد آورد.



این عضوی شورای اسلامی شهر کرمانشاه افزود: به دنبال راهی هستیم تا قهرمانان ورزشی استان را استخدام کنیم، البته هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده، اما امیدوار هستم هر چه زودتر تکلیف این قضیه را روشن کنیم.



کمری با اشاره به غیبت شهردار کرمانشاه در مراسم تجلیل از قهرمانان ورزشی کارکنان شهرداری، گفت: شهردار به طور حتم باید در این مراسم شرکت می کرد چون او کارمند شهرداری است و با عدم حضورش در مراسمی که تجلیل از ورزشکاران و مدال آوران است، قصور کرده است.



وی در پاسخ به این سوال که آیا غیبت شهردار در این مراسم مرتبط با اختلاف او با اعضای شورای شهر است یا نه، بیان داشت: من در این مورد نمی توانم نظر بدهم. البته آقای شهردار باید این مسئله را بداند در کرمانشاه قحط الرجال نیست.



این عضو شورای شهر کرمانشاه با اشاره به قهر شهردار و خانه نشینی وی، گفت: به هر حال این کار نباید صورت می گرفت. شهردار در حال حاضر باید در سمتش باقی بماند چون در اواخر سال قرار داریم و نیاز به تدوین بودجه سال 93 است.



وی در پاسخ به این سوال که آیا شهردار پس از تعطیلات عید رفتنی خواهد بود، تاکید کرد: الان لازم است شهردار در سمتش باقی بماند، هنوز تصمیمی در این مورد گرفته نشده است. اکنون مهم ترین مسئله به نظر من همکاری شورای شهر و شهرداری است چون با توجه به فرارسیدن ایام عید نوروز و ورود هزاران مسافر به شهر کرمانشاه به مصلحت نیست این صحبت ها مطرح شود.

