برپایی نمايشگاه دستاوردهاي انقلاب توسط دانش آموزان بندرعباس/ انتصاب مدیر جدید روابط عمومی آموزش و پرورش

به گزارش خبرگزاری مهر، امام جمعه بندرعباس در افتتاح نمايشگاه دستاوردها ي انقلاب اسلامي در دبستان گلستان ناحيه يك گفت: دانش آموزان به عنوان سرمايه اصلي نظام و انقلاب اسلامي علاوه بر يادگيري علم ، بايد در ميدان كار و تلاش نيز وارد شوند .

آيت الله غلامعلي نعيم آبادي در آيين افتتاح اين نمايشگاه در جمع صميمي مسئولين آموزش و پرورش ناحيه يك ، كاركنان و دانش آموزان دبستان پسرانه گلستان اظهار داشت : علم همراه با كار ، تلاش و عمل است كه ثمره و نتيجه مطلوبي مي دهد .

نماينده ولي فقيه در استان هرمزگان ضمن اشاره به لزوم استقلال و عدم وابستگي اقتصادي به كشورهاي ديگر افزود: با حضور نيروي تحصيل كرده ، متخصص و تلاشگر در عرصه توليد و كار است كه كشوري مي تواند به قدرت و استحكام دست پيدا كند.

وي با تاكيد بر اين كه مدارس خط مقدم تعلیم و تربیت هستند خطاب به معلمان بيان داشت : دانش آموزي تربيت كنيد كه علمش محدود به پشت ميز نشستن نباشد زيرا كشور به افرادي احتياج دارد كه وارد صحنه كار و فعاليت و سازندگي شوند .

در ادامه پس از افتتاح نمايشگاه دستاوردهاي انقلاب ، نماينده ولي فقيه ضمن بازديد از كلاس هاي درس به گفتگوي صميمانه با دانش آموزان پرداخت .

گفتني است در نمايشگاه دستاوردهاي انقلاب 80 ماكت دست ساخته از دانش آموزان با موضوعات مدرسه سازي ، راه سازي ، نهضت سواد آموزي و جهاد سازندگي به نمايش گذاشته شده بود.

مدیر جدید اداره روابط عمومی آموزش و پرورش هرمزگان منصوب شد

با استعفای"کرامت بلالی" ازمسئولیت اداره روابط عمومی آموزش و پرورش هرمزگان، نعمت روزپیکر، که پیشتر درسمت کارشناس پیگیری اسناد دراین مجموعه فعالیت می کرد به عنوان رئیس جدید اداره روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش هرمزگان منصوب شد.

وی کارشناس ارشد اقلیم شناسی از دانشگاه قشم و دارای 23 سال سابقه خدمت درآموزش و پرورش است و در کارنامه اجرایی خود مسئولیت هایی از جمله مدیر روابط عمومی اداره کل نهضت سواد آموزی هرمزگان را نیز دارد.

نعمت روزپیکر درحاشیه آئین معارفه خود با تاکید براینکه آموزش و پرورش محل تلاقی اندیشه هاست و حلقه اتصال خانه و اجتماع محسوب می شود، به برنامه های خود دراین مسوولیت اشاره کرد و گفت: بهره گیری از امکانات روز درجهت توسعه روابط عمومی دیجیتال ،توجه به افکارعمومی،نهادینه کردن رفتارمطلوب و اخلاق مداری و تقویت بسترمشارکت جمعی درآموزش و پرورش عنوان مهمترین محوربرنامه های این مجموعه می باشد.

به گفته روزپیکر، اگر آموزش و پرورش بتواند هنرارتباطات را به خوبی تقویت کند قطعا بسیاری از مسائل و مشکلات حل می شود چرا که تعامل براساس احترام متقابل و ارزش انسانی تنظیم می شود.

رئیس جدید اداره روابط عمومی آموزش و پرورش هرمزگان همچنین تلاش برای اجرایی شدن سیاست های چهارگانه وزارت آموزش و پرورش جهت توسعه علمی و آموزشی کشور و حرکت بر محور برنامه های و سیاست های دولت تدبیر و امید را به عنوان راهبرد روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش برشمرد و خاطر نشان کرد: آنچه در این مسیر بدنبال آن هستیم اینکه آموزش و پرورش بتواند نقش محوری خود در مسیر توسعه و کمک به رشد و تعالی کشوررا ایفا کند.

نشست صمیمی نماینده ولی فقیه در هرمزگان بادانش آموزان ناحیه دو بندر عباس

بمناسبت سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی آیت الله نعیم آبادی درجمع دانش آموزان دبستان معراج ناحیه دو بندرعباس حضوریافت.

آیت لله نعیم آبادی درمراسم جشن انقلاب که دردبستان معراج این ناحیه آموزشی برگزارشد؛با تبریک سالگرد پیروزی انقلاب گفت: بچه ها امانتهای خداوند در نزد ماهستند که باید علاوه برآموزش علمی آنها به مسائل تربیتی و پرورشی نیز بانکته بینی خاص توجه کرد.

وی ادامه داد: اگر معلم غیر از بعدعلمی به اخلاق و دین دانش آموزان بپردازد اکثر مشکلات جامعه حل می شود.

امام جمعه بندرعباس در بخشی دیگرازسخنانش تأکیدکرد: بهتراست آموزش ها نیز متناسب با نیازها باشد و محصل ما بتواند پس ازفارغ التحصیلی باطبیعت ارتباط برقرارکند وکارآفرینی کند وتنها پشت میز نشینی راشغل نداند چرا که درخیلی از ارگانها مازاد نیروی کاری وجود دارد.

درادامه این مراسم مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو باتبریک ایام الله مبارک دهه فجرگفت: دبستان به عنوان اولین مرکز و پایه آموزش است و در دبستان است که شخصیت کودک شکل می گیرد لذا آموزگاران و همکاران آموزشی دردبستان هاتوجه بیشتری به این مقوله داشته باشند.

موسی عیدزاده ادامه داد: باظرافت خاصی در این حوزه فعالیت داشته باشیدوبا عشقی مضاعف دانش آموزان ابتدایی را هدایت نمایید تادر آینده دبیرستانهایی پویا داشته باشیم.

بامشارکت اولیا، آموزش راتقویت کنیم

مدیر کل آموزش وپرورش استان هرمزگان گفت: باستفاده از توان وظرفیت اولیای دانش آموزان، آموزش را در پایه ها ومقاطع مختلف تحصیلی تقویت کنیم.

احمد آخوندی با حضور درجلسه مدیران مدارس ناحیه دو بندرعباس ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر افزود: تمام تلاش خود را معطوف تقویت بنیه علمی دانش آموزان کنیم . زیرا برای آبادانی کشور وپایداری نظام اسلامی نیاز به نیروهای توانمندداریم.

وی با اشاره به سیاستهای کلی وتبیین سندچشم انداز نظام آموزش و پروش کشور ادامه داد: مدیران نگاه جدیدی به حوزه آموزش داشته باشندو از ظرفیتهای موجودخصوصا مشارکت اولیا وبرنامه های پیشنهادی آنان در تقویت بنیه علمی دانش آموزان بهره ببرند.

مدیر کل آموزش وپرورش استان همچنین با توجه به حذف کنکور در سالهای آتی اضافه کرد: میانگین نمرات کتبی دانش آموزان متوسطه مبنای مهمی برای تصاحب صندلیهای دانشگاهها خواهد بود که جا دارد مدیران به این موضوع هم توجه خاص و ویژه ای داشته باشند ودر ارتقای میانگین نمرات کتبی دانش آموزان برنامه های آموزشی مدونی را اجرا کنند.

احمد آخوندی در بخشی دیگر از سخنانش از عملیاتی کردن بودجه، مشارکتهاو افزایش سطح اختیارات مدیران وهمچنین ساماندهی نیروی انسانی به عنوان سیاست کلی آموزش وپرورش درسال 93نام بردوافزود: بررسی نقات قوت وضعف بعضی از طرحهای آموزشی بصورت درون سازمانی وتخصصی باعث بالارفتن راندمان کار و از جهتی انتقادهای خارج از مجموعه آموزش وپرورش توسط افراد غیرمسئول وفاقد تخصص موجب کاهش رضایتمندی از این مجموعه می شود.

وی یادآور شد: دگرگونی محتوای دروس دردوره ابتدایی بدنبال خود نیازمندابزارها و سیستمهایی بوده است که می طلبددر کنار آن وهمزمان فرایند آموزش دو طرفه معلم ودانش آموز انجام شده و ساخت و بهره برداری محتوای آموزشی در این راستا انجام شود.