ضرورت جلوگیری از انحلال سازمان حفاظت محیط زیست/ تقدیر از نمایندگان استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان های مردم نهاد زیست محیطی شهرستان دامغان در بیانیه ای که تصویر آن نیز برای دفتر نمایندگی خبرگزاری مهر شعبه دامغان ارسال شد آمده است: اخیرا تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در طرحی خواستار انحلال سازمان محیط زیست و ادغام آن در سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری شده اند و همانگونه که انتظار می رفت خوشبختانه نام نمایندگان محترم استان سمنان در مجلس شورای اسلامی در این طرح به چشم نمی خورد.

در بخش دیگری از این بیانیه آورده شده است: در این برهه از زمان که چالش های متعدد زیست محیطی در سراسر کشور بر همگان هویدا است از نمایندگان محترم امضا کننده توقع می رفت تا به جای ارائه چنین طرحی نسبت به ارائه راهکارهای اجرایی جهت کاستن از بلاهایی که بر سر محیط زیست کشور آمده اقدام کنند و با تصویب قوانین مربوطه آلام به وجود آمده بر پیکر محیط زیست ایران اسلامی را کاهش دهند.

این بیانیه در ادامه آورده است: بحران آلودگی هوا و پدیده ریزگردها، بروز پدیده خشکسالی های پی در پی و کاهش چشمگیر سطح آب های زیرزمینی، بهره برداری بیش از حد و غیر مجاز از جنگل های کشور، خشک شدن دریاچه ها و تالاب ها، از بین رفتن نمونه های نادر و منحصر به فرد جانوری و گیاهی و ... بخشی از بلای به وجود آمده بر سر طبیعت ایران اسلامی است که جبران آن بسیار مشکل و شاید غیر ممکن است.

سازمان های مردم نهاد زیست محیطی شهرستان دامغان در این بیانیه همچنین تصریح کرده اند: بخشی از این بلاهای طبیعی به وجود آمده ناشی از اقدامات غیر کارشناسانه و تصمیمات آنی است لذا این سازمانها به عنوان نمایندگان مردم ضمن مخالفت صریح با طرح مذکور بر خود فرض می دانند که از نمایندگان محترم امضا کننده طرح تقاضا کنند تا با بررسی واقعیات کشور و گردآوری نظرات کارشناسان محترم حوزه محیط زیست در این اقدام خود تجدید نظر کنند.

در بخش پایانی این بیانیه تشکل های زیست محیطی شهرستان دامغان خواهان ارتقا جایگاه و تقویت سازمان حفاظت محیط زیست شدند.

سازمان های مردم نهاد زیست محیطی شهرستان دامغان شامل جمعیت اتحاد سبز استان سمنان (مرکز دامغان)، شرکت دانش بنیان مدار آفرینان صنعت و موسسه زیست محیطی هدف هستند.