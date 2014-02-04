افزايش اقتدار صنعت حمل و نقل هوايي در جهان طي 35 سال اخير

به گزارش خبرگزاری مهر، عليرضا جهانگيريان به مقايسه وضعيت حمل و نقل هوايي كشور طي 35 گذشته پرداخت و افزود: طي عمر پر بركت انقلاب اسلامي؛ دستاوردهاي نظام از چنان گستردگي و تنوعي برخوردار بوده كه با كسب تجارب 35 ساله و ايجاد اتحاد بين بخش هاي مختلف صنعت به گونه اي هدايت شده كه علي رغم فشارهاي ناشي از تحريم ها توانستيم تسهيلات نسبتا مناسبي براي مردم ايجاد كنيم.



معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينكه بي ترديد شأن و شايستگي‌هاي مردم ايران بسيار بالاتر از چيزي است كه هم اكنون به آن دست يافته ايم اظهارداشت: استانداردهاي بين المللي در صنعت هوانوردي كشور به گونه اي رعايت شده كه سازمان بين المللي هواپيمايي كشوري (ايكائو) با بررسي هايي كه به صورت مستمر انجام مي دهد همواره اذعان داشته كه استانداردهاي ايران مطابق با ساير كشورهاي دنياست.



وي خاطرنشان كرد: اگر چه صنعت حمل و نقل هوايي كشور بيشترين وابستگي را به لحاظ تامين قطعات يدكي و ساير تجهيزات هواپيمايي برخوردار است اما اين صنعت با وجود تحريم هاي ظالمانه توانسته با اقتدار به فعاليت خود ادامه دهد و طي 35 سال گذشته تعداد صندلي پروازي از 9هزار و 500صندلي در سال 57 هم اكنون به بيش از 40587هزار صندلي در حال حاضر افزايش يابد.



رئيس سازمان هواپيمايي كشوري تعداد ناوگان هوايي موجود در كشور را 254 فروند اعلام كرد و گفت: اين در حالي است كه تعداد ناوگان هوايي موجود در سال 57 در حدود 25 فروند بوده است. همچنين تعداد كل مسافر جابه جا شده بوسيله ناوگان هوايي كشور از حدود 3ميليون و 600هزار نفر در سال 57 به بيش از 23 ميليون نفر در سال 91 افزايش يافته است.



جهانگيريان اظهارداشت: هرچند كه به دليل فشارهاي ناشي از تحريم محدوديت هايي براي خريد هواپيما و قطعات هواپيما اعمال شد اما امروز توانسته ايم با تلاش متخصصان داخلي در بخش تعمير و نگهداري هواپيماهاي پهن پيكر موفقيت هاي قابل توجهي به دست آوريم. وي افزود: همچنين در بخش فرودگاهي نيز تعداد فرودگاه‌هاي كشور از 30فرودگاه در سال 57، به 85 فرودگاه افزايش يافته است.