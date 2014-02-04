تلاش آذربایجان برای ممانعت از حضور تروریست های آذری در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ترند، المار ممدیاروف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان کنترل کشورش بر اقدامات تروریستی تروریست های آذری حاضر در سوریه را سخت خواند.

وی گفت: همانطور که می دانید بعد از وخامت اوضاع در سوریه سفارت جمهوری آذربایجان به لبنان منتقل شد و به همین علت کنترل اقدامات شهروندان آذربایجان در سوریه کار سختی شده است.

وزیر خارجه آذربایجان گفت: ما اوضاع را زیر نظر داریم و نمی خواهیم شاهد کشته شدن اتباع آذری در سوریه باشیم.

روز گذشته نیز برای مقابله با حضور اتباع تروریست این کشور در سوریه برای جنگیدن علیه دولت سوریه طرحی به پارلمان این کشور برده شد که در صورت رای آوردن علیه اتباعی از این کشور که در سوریه به گروه های تروریستی پیوسته اند پرونده کیفری گشوده خواهد شد.

در روزهای اخیر شماری از اتباع این کشور که در سوریه در کنار گروه های تروریستی علیه دولت سوریه می جنگیدند کشته شده اند.