به گزارش خبرنگار مهر، در حالي كه هوا در روزهاي پاياني هفته گذشته، كاملا بهاري شده و مردم بخاري هاي خود را خاموش كرده بودند، هوا به ناگاه از روز شنبه با افت شديد دما مواجه شد و از ديشب نيز بارش برف آغاز شد.

با اتمام بارش، دما هر لحظه در استان يزد كاهش يافته است اما هواشناسي اعلام كرد: امشب وضعيت دما به شكلي بي سابقه كاهش خواهد يافت.

مديركل هواشناسي استان يزد در اين زمينه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دماي هوا امشب در برخي از نقاط استان به 15 درجه سانتيگراد زير صفر نيز خواهد رسيد.

لقمان عمادي بيان كرد: از ظهر فردا نيز بارش هاي جوي دوباره آغاز خواهد شد و فردا نيز با افت دما مواجه خواهيم شد.

وي ميانگين دما در استان يزد در روز چهارشنبه را 5 درجه سانتيگراد زير صفر اعلام كرد.

لزوم صرفه جويي در مصرف گاز

اما مديرعامل شركت گاز استان يزد نيز مردم را به صرفه جويي در مصرف گاز دعوت كرده است.

عليرضا پيله ور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: همواره به دنبال افت دما، ميزان مصرف گاز در استان يزد افزايش مي يابد اما به دليل طولاني بودن اين شرايط در استان و وضعيت نامساعد جوي در ساير استان هاي كشور، لازم است مردم به طور جدي در مصرف آب صرفه جويي كنند.

وي عنوان كرد: به جاي استفاده از چند بخاري در خانه يا افزايش درجه بخاري ها و رادياتورها، بهتر است از لباسهاي گرم استفاده شود.

لغو پروازها در فرودگاه يزد

مديركل فرودگاه هاي استان يزد نيز از لغو پروازها به فرودگاه يزد خبر داد.

سعدالله وطن خواه اظهار داشت: پروازهاي شب گذشته و امشب تهران به يزد و يزد به تهران به دليل شرايط نامساعد جوي لغو شده است.

مديرعامل شركت آب و فاضلاب استان يزد نيز نسبت به يخ زدگي كنتورهاي آب هشدار داد.

هشدار آبفا براي يخ زدگي كنتورهاي آب

علي اسلامي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: مردم امشب سعي كنند كنتورها و لوله هاي آبي كه خارج از فضاي خانه قرار گرفته با پشم شيشه بپوشانند.

وي افزود: دماي هوا امشب كاهش چشمگيري خواهد داشت و به احتمال زياد تعداد زيادي از كنتورها يخ خواهد بست.

گلخانه داران مراقب باشند

رئيس جهاد كشاورزي استان يزد نيز به گلخانه داران براي تامين گرماي داخل گلخانه ها هشدار داد.

دماي هوا در استان يزد در بسياري از نقاط به شدت افت كرده و اين پديده در چند سال اخير نادر بوده است.