دومین جشنواره فیلم فجر از فردا در زنجان آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمدی ظهر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران،از آغاز اکران فیلمهای سینمایی سی و دومین جشنواره بین المللی فیلم فجر _ استان زنجان از 16تا 25بهمن در سینما بهمن زنجان داد.

وی اظهار داشت: از فرداد 16بهمن در سینما بهمن با اکران سانس اول ساعت 10صبح با نمایش فیلم سینمایی سیزده به کارگردانی هومن سیدی این جشنواره در زنجان آغاز خواهد شد.

محمدی، با بیان اینکه شهروندان وهنرمندان استان زنجان , می توانند با تهیه بلیت از گیشه سینما بهمن نسبت به دیدن فلیمها در زنجان اقدام کنند, افزود: شروع سانس دوم سینما بهمن زنجان از ساعت 14 با اکران ونمایش فیلم سینمایی گنجشکک اشی مشی به کارگردانی درخشنده, فروزش و طالبی خواهد بود.

وی، سانس سوم نمایش فیلمها را در زنجان از ساعت 16 عنوان کرد وگفت: در این سانس فیلم سینمایی سیزده به کارگردانی هومن سیدی به نمایش در خواهد آمد.

محمدی در پایان با اشاره به شروع سانس چهارم و پنجم این فیلمها در زنجان, گفت: شروع این سانسها از ساعت 18 و20 با نمایش فیلم سینمایی گنجشکک اشی مشی و سیزده خواهد بود.

وی درپایان آخرین سانس نمایش این فیلمها را در هر شب ساعت 22عنوان کرد وگفت: هر روز شهروندان , مردم وهنرمندان استان شاهد اکران دو فیلم سینمایی در سینما بهمن زنجان خواهند بود.