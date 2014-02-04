ترکیدگی 775 کنتور به علت یخ زدگی/ آمارها رو به افزایش است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی نظرزاده با اشاره به برودت شدید هوا طی روزهای گذشته اظهار داشت: از صبح شنبه بیش از 2 هزار و 430 مورد تماس با سامانه تلفنی 122 قم حاصل شده است که حدود 900 مورد از این تماس ها مربوط به یخ زدگی و قطع آب بوده است.

وی با بیان اینکه راهنمایی های لازم از سوی کارشناسان سامانه 122 برای نحوه مواجهه با یخ زدگی به مردم انجام می شود، گفت: طی روزهای گذشته 775 مورد ترکیدگی کنتور از سوی مشترکان گزارش شده است که اکیپ های امداد شرکت آب و فاضلاب سریعا برای رسیدگی به این موارد و تعویض کنتور اقدام کرده اند.

معاون بهره برداری آبفای استان قم علت ترکیدگی ها را عدم عایق بندی و قرار گرفتن کنتورها و لوله‌ها در معرض هوای سرد اعلام کرد و با بیان اینکه همچنان آمار ترکیدگی‌ها رو به افزایش است، تصریح کرد: همشهریان گرامی در صورت مواجه شدن با یخ زدگی لوله ها و کنتور، هرگز از آب جوش و حرارت مستقیم برای رفع یخ زدگی استفاده نکنند.

وی با اشاره به اینکه بیشترین ترکیدگی ها نیز مربوط به ساختمان های نیمه کاره و در حال ساخت بوده است، گفت: کسانی که ساختمان نیمه کار دارند سریعا محفظه مناسب برای کنتور آب خود ایجاد و نسبت به عایق بندی مناسب لوله و اتصالات اقدام کنند.

نظرزاده همچنین با بیان اینکه مردم می توانند در صورت یخ زدگی و قطع آب با سامانه 122 آبفای قم تماس بگیرند تا راهنمایی های لازم به آنها انجام شود، ابراز داشت: مشترکان در هنگام تماس شماره اشتراک که بر روی قبض آب قرار دارد را همراه داشته باشند تا همکاران ما بتوانند سریع تر به مشکلات آنها رسیدگی کنند.

وی با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته در خصوص استمرار دمای زیر صفر درجه و احتمال تشدید یخ زدگی طی روزهای آینده، بار دیگر از همشهریان خواست تا نسبت به عایق بندی کنتور، لوله ها و اتصالات در معرض هوای سرد اقدام کنند.

معاون بهره برداری آبفای قم در عین حال هشدار داد در صورت بروز هر گونه مشکل ناشی از عدم رعایت توصیه ها و نکات ایمنی در خصوص محافظت از کنتور و اتصالات، هیچگونه مسئولیتی درخصوص جبران خسارات احتمالی مطابق آیین نامه عملیاتی، متوجه شرکت آب و فاضلاب نخواهد بود و همشهریان باید هزینه ای حدود 86 هزار تومان بابت تعویض کنتور پرداخت کنند.