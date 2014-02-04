صدور 31 هزار شناسنامه مکانیزه در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر، موسی متوسلین ، افزود: این شناسنامه ها برای افراد واجد شرایط 15 ساله های تمام به منظور عکسدار کردن شناسنامه و افرادی که شناسنامه آنها دچار تغییر مندرجات ، پارگی ومفقودی شده صادر شده است .



وی با بیان آن که صدور شناسنامه مکانیزه از سال 89 همزمان درسراسر کشور آغاز شد ، تصریح کرد از همان زمان تاکنون تعدادبیش از 135هزار و746جلد شناسنامه مکانیزه برای هم استانی های عزیز صادر شده است .



مدیر کل ثبت احوال استان زنجان گفت: در عین حال افرادی که شناسنامه آنها مشکلی ندارد برای تعویض اقدام نکنند زیرا شناسنامه های فعلی همچنان تا زمان اعلام فراخوان معتبر خواهد بود.

برگزاری یادواره شهدای خط شکن زنجان با عنوان ' صنوبران سرخ پایداری'



سالجاری سومین دوره یادواره شهدای خط شکن زنجان, در ایام دهه فجربا همکاری و حمایت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ، اداره فرهنگ شهرستان زنجان ، دبیرخانه کانونهای فرهنگی وهنری مساجد و مرکز حفظ ونشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه انصارالمهدی و همچنین بنیاد شهید برگزار می شود.

با توجه به اینکه (20 بهمن)سالروز عملیات والفجر 8 است، نیروهای خط شکن زنجان در این عملیات نقش برجسته ای داشتند.به همین دلیل یادواره شهدای خط شکن زنجان با عنوان ' صنوبران سرخ پایداری ' (21 بهمن) سال جاری به همت کانون شهدای هسته ای برگزار می شود.



امسال سومین دوره یادواره شهدای خط شکن زنجان در ایام دهه فجربا همکاری و حمایت اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان ، اداره فرهنگ شهرستان زنجان ، دبیرخانه کانونهای فرهنگی وهنری مساجد و مرکز حفظ ونشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه انصارالمهدی و همچنین بنیاد شهید برگزار می شود.



این یادواره در راستای گرامیداشت شهدای والفجر 8 ساعت 3عصردر مکان فرهنگسرای امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.



این مراسم با سخنرانی حاج ابوالفضل مسجدی(رئیس مرکز راویان سازمان حفظ آثار ونشر ارزشهای دفاع مقدس سپاه)، برگزار می شود.

برگزار ی مسابقه فرهنگی ترنم نور در شهرستان خرم دره



اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خرم دره به مناسبت ایام دهه فجر, اقدام به برگزاری مسابقه تستی تحت عنوان ترنم نور کرده است.



این مسابقه با هدف تجدید میثاق با ارزش ها و گرامی داشت آرمان های انقلاب اسلامی برگزار می شود.



بنا به این گزارش سوالهای تستی مسابقات در سطح شهرستان خرم دره , توزیع شده است و نتایج این مسابقات در 25 بهمن اعلام خواهد شد و به 10 نفر جوایزی اهداء می شود.



علاقمندان می توانند سئوالات مسابقه را از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان خرم دره, واقع در میدان معلم ، مجتمع ادارات از واحد امور فرهنگی دریافت و تا پایان دهه فجر پاسخنامه های خود را به این اداره ارسال کنند.