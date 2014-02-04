کشاورزان هنگام فروش دانه های روغنی مشکل دارند

به گزارش خبرنگار مهر، رضاعلی جعفری عصر سه شنبه در همایش سالانه دانه های روغنی در گرگان اظهار کرد: دانه های روغنی از محصولات مهم استان است و ما همان اندازه که برای گندم و سایر محصولات اهمیت قائل هستیم به دانه های روغنی هم اهمیت می دهیم.

وی تصریح کرد: مکانیزاسیون و بخش بازرگانی دانه های روغنی بسیار مهم است و باید به آن توجه بیشتری توجه شود ما در استان برای خرید 50 هزار تن سویای کشاورزان گاهی دچار مشکل می شویم و با کمبود اعتبار مواجه هستیم .

وی ادامه داد: یکی از مشکلات مربوط به دانه های روغنی بحث بذر آن است که باید اصلاح شود و ارقام ما در مقایسه با ارقام برخی کشور ها که عملکرد بسیار بالایی دارند قابل نقایسه نیستند.

جعفری تصریح کرد: بحث تامین نقدینگی و اعتبارات برای خرید محصولات دانه های روغنی باید مورد توجه باشد و امسال با توجه به قیمت های تضمینی که برای سویا در نظر گرفته شده است امیدوار هستیم که مشکلات در بحث دانه های روغنی کمتر باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه تصریح کرد: امسال دانه های روغنی استان در بورس خرید و فروش و عرضه می شود.