آینده سد 15 خرداد قم در معرض تهدید فاضلاب/ محیط زیست منطقه خون آلود است

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش بود که فردی ضمن تماس با دفتر خبرگزاری مهر در قم از رهاسازی فاضلاب کشتارگاه در محیط زیست خبر داد که در جاده کیلومتر پنج جاده دلیجان به اصفهان قرار دارد.

عکسی‌های ارسالی این فرد سبب شد تا خبرنگار مهر پیگیر ماجرای رها سازی این فاضلاب ها شود.

این شاهد عینی که خواست نامش در خبر درج نشود در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رهاسازی فاضلاب این کشتارگاه و شهرک صنعتی دلیجان در محل مورد نظر بیان کرد: این مسیر یکی از انشعابات رودخانه قمرود است و با توجه به این حجم فاضلابی که در مسیر رها شده به نظر می‌رسد که این فاضلاب پس از طی حدود 500 متر به رودخانه قمرود ملحق و به سد پازده خرداد وارد می‌شود.

وی عنوان کرد: فاضلاب این کشتارگاه به شکل خام و همراه با خون آبه هایی که به رنگ قرمز است در محیط رها شده است.

گفته‌های این فرد حکایت از این امر داشت که با توجه به موضوع فاضلاب آب، سد 15 خرداد دچار مشکل باشد.

در ادامه با ارائه مشاهدات این فرد به مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قم، وی در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام کرد که موضوع را توسط کارشناسان پیگیری خواهد کرد.

حسن رضوی با تأیید وجود چنین فاضلابی در منطقه عنوان کرد: کارشناسان سد 15 خرداد این مسئله را مورد پیگیری قرار داده‌اند و اعلام نظر آنها این بوده که این فاضلاب در حال حاضر خطری برای سد 15 خرداد ایجاد نمی‌کند.

وی ادامه داد: در هر حال اگر ریختن این فاضلاب در محیط همچنان ادامه داشته باشد در دراز مدت نه تنها برای شهر دلیجان که برای سد 15 خرداد نیز مشکل ساز خواهد بود.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای قم افزود: تخلیه فاضلاب‌ها در حال حاضر برای منطقه مشکل زیست محیطی ایجاد کرده اما فعلا برای سد 15 خرداد خطری ندارد.

وی تاکید کرد: مسئولان استانهای قم و مرکزی در هر حال باید برای رفع خطر این فاضلاب‌ها پیگیری‌های لازم را داشته باشند.

سد پانزده خرداد در شمال شرقی شهرستان دلیجان و در فاصله پنج کیلومتری آن قرار دارد. این سد آب مورد نیاز شهرستان دلیجان، نیمور و توابع آنها و همچنین بخشی از آب شهر قم را تامین می‌کند.

همچنین مقداری از آب سد نیز به کشاورزان این منطقه اختصاص پیدا می‌کند.

با توجه به انتقال آب از سرشاخه‌های دز به قم استفاده از آب سد 15 خرداد برای تأمین آب شرب شهر قم از سرفصل‌ها خارج شد، اما به مروز زمان و با توجه به ناتمام ماندن برخی از پروژه‌هایی که در مسیر انتقال آب قرار داشت همچون عدم اتمام سد کوچری، در برخی از ایام سال آب سد 15 خرداد برای تأمین آب شرب شهر قم استفاده می‌شود.

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سیده مرضیه میرقادری