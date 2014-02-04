اجرای طرح پایلوت توسعه مشاغل فناوری اطلاعات در گلستان

علی اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر فوق افزود: این طرح توسط واحدی تحت عنوان ستاد برنامه‏ ريزي و توسعه مشاغل فناوري اطلاعات استان در اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات استان گلستان تشكيل شده است.

وی ادامه داد: طرح پایلوت توسعه مشاغل فناوری اطلاعات، در راستای توسعه دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات راه اندازی شده و هدف از راه اندازی این طرح توسعه دولت الکترونیک و شبکه ملی اطلاعات در سطح کشور است که به دنبال اجرای پایلوت این طرح در استان، امکان‏سنجی و گسترش آن برای یک میلیون نفر در سطح کشور در بستر شهرهای الکترونیک ایران مهیا می شود.

جلالی اظهار داشت: هدف از ایجاد ستاد برنامه‏ ريزي و توسعه مشاغل فناوري اطلاعات استان، پیشرفت همه جانبه استان، توسعه کیفی مدیریت، ارائه خدمات گسترده و مفید به اقشار مختلف جامعه و ارتقا سطح منابع انسانی استان در جهت رشد اقتصادی است.

استاد دانشگاه علم و صنعت افزود: این ستاد در مرحله اول اقدامات و دستور العمل‏هاي كميته مشاغل ICT کشور را دنبال خواهد کرد تا بتواند در مراحل مختلف از سیاست گذاری تا پياده سازي از رهنمود‏ها و تسهيلات ممكن آن ستاد بهرمند شود.

وی ادامه داد: در مرحله بعدی اين ستاد به دنبال ايجاد حداقل 5 هزارشغل جدید مبتني بر دانش و جذب نيروهاي كار آفرين و فارغ التحصيلان بيكار است تا با توجه به امكانات استان و راهكارهاي بومي ، قدم هاي موثري را در ايجاد اشتغال این افراد در حوزه ICT برداشته و زمینه گسترش این اقدام را تا سطح یک میلیون نفر در کل کشور بر بستر شهرهای الکترونیک که فاز صفر آن آماده شده است، فراهم نماید.

وی اقدامات اولیه این طرح را در استان انجام شده اعلام کرد و گفت: این ستاد در پي تلفيق نظرات و پيشنهادات كارشناسان به شناسایی مشاغل این حوزه و خروجی آنها است، تدوین سیاست‏های حمایت از کار دانش بنیان، تدوین برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت در بستر استان مجازی و شهرهای الکترونیکی استان یکی دیگر از مباحثی است که این ستاد دنبال می کند.

استاد دانشگاه علم و صنعت با بیان این که اشتغال ایجاد شده در بخش فناوری اطلاعات شامل فارغ التحصیلان همه رشته ها می شود اعلام کرد: تمامی فارغ اتحصیلان ازمقطع کاردانی با مراجعه به سامانه www.V-golestan.ir جهت ثبت نام درطرح کارورزی دانش بنیان و حرفه ای محور پیش از استخدام در لیست قرارخواهند گرفت.

وی ادامه داد: فارغ التحصیلان ثبت نام شده در سامانه پس از بررسی اولیه و با توجه به توامندی اعلام شده، به دستگاههای اجرایی جهت گذراندن دوره کارورزی یک ساله معرفی خواهند شد و در طول این مدت حق بیمه این افراد نیز از سوی آن دستگاه اجرایی پرداخت خواهد شد.

جلالی اضافه کرد: دوره کارورزی این افراد بدون پرداخت حقوق می باشد اما در صورت رضایت دستگاه اجرایی مرتبط، فرد معرفی شده به کار خود در آن مجموعه به عنوان کارمند آن دستگاه ادامه خواهد داد.

وی یادآور شد: تنها هزینه پرداخت شده از سوی ستاد برنامه‏ ريزي و توسعه مشاغل فناوري اطلاعات استان، گذراندن برخی دوره ها جهت آشنایی کارورز با شغل جدید و واریز بیمه می باشد در حالی که درارائه وام مشاغل خانگی مبلغ زیادی جهت اشتغال فرد بیکار از سوی دولت پرداخت می شود.

استاد دانشگاه علم و صنعت اشتغال افزود: طبق برآورد دولت به ازای ایجاد هر شغل خانگي، ده ميليون تومان و به ازاي هر شغل صنعتي ماندگار 160 ميليون تومان سرمايه‏ گذاري لازم است.

وی بیان داشت: از این رو در استان گلستان بطور متوسط براي 5 هزار شغل بين مشاغل خانگي و مشاغل صنعتي نيازمند سرمايه گذاري بطور متوسط 400 ميليارد تومان خواهد بود درحالیکه برای اشتغال 5 هزار نفر در حوزه فناوری اطلاعات 25 تا 30 میلیون تومان هزینه نیاز است.

علی اکبر جلالی اذعان داشت: بنابراين نبايد منتظر دولت ماند و از هر اقدام نوآورانه و خلاقانه‏اي در ايجاد اشتغال كه از طرف هر شخص حقيقي و يا حقوقي باید استقبال کرد.

وی در خاتمه افزود: توسعه شهرهای الکترونیک در سطح کشور، سبب ارتقای بهره‏وری در كلیه بخشهای علمی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در شهرهای کوچک و بزرگ و عامل تقويت تحول و پیش برندگی در فرايندها و روشهای مديريت اقتصادی و توسعه مشاغل دانش‏بنیان در كشور خواهد شد.