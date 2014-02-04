1000 نفر عضو جامعه اسلامی کارگران لرستان هستند/ پیگیری برای رفع مشکلات کارگری

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن موسیوند عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در حال حاضر هزار کارگر لرستان عضو جامعه اسلامی کارگران استان لرستان هستند.

وی با اشاره به فعالیتهای جامعه اسلامی کارگران استان لرستان عنوان کرد: جامعه اسلامی کارگران لرستان از سال 77 در استان تاسیس و فعالیت رسمی خود را با دایر کردن دفترمرکزی در خرم آباد آغاز کرده است.

برگزاری دو دوره آموزشی برای کارگران بازنشسته لرستان

رئیس جامعه اسلامی کارگران استان لرستان با بیان اینکه این نهاد فعالیتهای خود در حوزه های مختلف آموزشی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و ... دنبال می کند افزود: در این راستا تا کنون جامعه اسلامی کارگران لرستان دو دوره آموزشی را برای کارگران بازنشسته استان برگزار کرده است.

موسیوند در بخش دیگری از سخنان خود از برگزاری یادواره شهدای کارگر استان خبر داد و گفت: مجری برگزاری این یادواره اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است که جامعه اسلامی کارگران لرستان نیز در برگزاری آن همکاری دارد.

یادواره شهدای کارگر لرستان برگزار می شود

وی با اشاره به تعداد کارگران شهید استان لرستان عنوان کرد: استان لرستان بیش از 176 شهید کارگر دارد که از این تعداد 74 شهید مربوط به شهرستان خرم آباد است.

رئیس جامعه اسلامی کارگران استان لرستان با بیان اینکه هم اکنون هزار نفر عضو جامعه اسلامی کارگان لرستان هستند تصریح کرد: هم اکنون این نهاد در حال عضو گیری است و به کارگرانی که عضو این نهاد می شوند نیز کارت شناسایی صادر می شود تا فعالیتهای انجام شده برای قشر کارگر لرستان به صورت منسجم تر انجام گیرد.

چاپ اولین شمار هفته نامه "سخن کارگر" در دهه فجر امسال

موسیوند همچنین در بخش دیگری از سخنان خود از چاپ هفته نامه "سخن کارگر" در استان لرستان خبر داد و گفت: اولین شماره این هفته نامه در دهه فجر امسال به چاپ خواهد رسید.

وی بیان داشت: این هفته نامه زیر نظر شورای سیاست گذاری جامعه اسلامی کارگران و به سرپرستی محمد حسن موسیوند مسائل و مشکلات کارگران استان را به صورت تخصصی مورد پیگیری قرار خواهد داد.

رئیس جامعه اسلامی کارگران استان لرستان تصریح کرد: جامعه اسلامی کارگران استان لرستان تا کنون در شهرستانهای بروجرد، دورود، ازنا و الیگودرز شعبه ایجاد کرده است.

پیگیری برای رفع مشکلات کارگران لرستانی

موسیوند از راه اندازی شعب دیگر جامعه اسلامی کارگران در سایر شهرستانهای لرستان خبر داد و گفت: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته شعب جامعه اسلامی کارگران در شهرستانهای الشتر، نورآباد، کوهدشت و پلدختر نیز ایجاد خواهد شد.

وی همچنین از پیگیری برای حل مسائل و مشکلات کارگران استان خبر داد و گفت: به عنوان مثال با اقدامات صورت گرفته مشکلات بیمه ای و شکایات کارگری برخی از کارگران لرستانی که در کارخانجاتی مانند شیشه الیگودرز، نساجی بروجرد، کاشی جم بروجرد و ... مورد پیگیری و برطرف شده است.

رئیس جامعه اسلامی کارگران استان لرستان همچنین از برگزاری سه همایش برای کارگران بازنشسته لرستان خبر داد و گفت: دو مورد از این همایش ها در خرم آباد و یک مورد نیز در شهرستان بروجرد با حضور اعضا خانواده کارگران بازنشسته لرستان برگزار شده است.

موسیوند همچنین از برگزاری دوره های آموزش فنی و حرفه ای برای کارگران لرستانی خبر داد و گفت: این دوره ها با همکاری اداره کل فنی و حرفه ای استان لرستان در رشته های مختلف برای کارگران برگزار می شود.