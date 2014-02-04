شکستن بیش از 300 کنتور آب بر اثر شدت سرما در گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیک نژاد عصر سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: درخواست ما از مردم این است که با استفاده از پتو و پارچه های گرم به دور کنتور و لوله ها از ترکیدن آنان جلوگیری کنند.

وی افزود: اگر مردم با یخ زدگی لوله ها و کنتورها مواجه شدند هرگز بر روی آنها آب گرم نریزند و در صورت لزوم می توانند با شماره 122 تماس بگیرند تا همکاران ما در محل حاضر شوند و مشکل را برطرف کنند.

نیک نژاد عنوان داشت: همچنین از مردم تقاضا داریم از باز گذاشتن شیر آب جهت جلوگیری از یخ زدن آب جلوگیری کنند چرا که باعث هدر رفت آب می شود.