پروژه خط انتقال گاز فریدونکنار - آمل در دستور کار قرار گیرد

عزت اله یوسفیان ملا در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مجمع نمایندگان مازندران عصر امروز سه شنبه در صحن علنی مجلس از وزیر کشور خواستار رفع مشکلات گاز مازندران شدند،اذعان داشت:عصر امروز به وزیر کشور و وزیر نفت اعلام کرده ایم که مشکلات مردم مازندران باید سریعا برطرف شود تا مردم منطقه به خصوص غرب مازندران سریعا معیشیت زندگی شان به حالت عادی برگردد.

نماینده مردم آمل و عضو کمیسیون برنامه بودجه مجلس با اشاره به قعطی گاز شهرستان آمل به خصوص قعطی های چند ساعت اخیر واحد های مسکونی،متذکر شد:آمل طبق برنامه ریزی های انجام شده نباید در شرایط بحران با قعطی گاز روبرو می شد ولی در اولویت قرار ندادن پروژه لوله گاز فریدونکنار به آمل از سوی بالاترین مقام اسبق اجرایی شهرستان باعث این شده است که در حال حاظر با مشکل قعطی گاز روبرو شود.

وی خاطرنشان کرد:از اتمام این پروژه 3 کیلومتر مانده است که در دستور کار فرمانداری ویژه آمل قرار دارد تا سریعا بتوانند این پروژه مهم که باعث می شود در زمان بحران گاز یا افت فشار گاز آمل با قعطی روبرو نشود را به اتمام برسانند تا در شرایط بحرانی بعدی با افت شدید فشار گاز روبرو نشویم.

عزت اله یوسفیان افزود:ستاد بحران شهرستان آمل به دنبال بهترین راهکار برای حل مشکل فعلی است و صرفه جویی مردم و استفاده درست می تواند بزرگترین کمک به ستاد بحران آمل باشد.

عضو کمیسیون حقوق بشر مجلس با اشاره به اینکه امروز در ستاد بحران کشور حضور پیدا کرده است تا مشکلات مردم آمل را پیگیری کند،اظهار داشت:به ریس ستاد بحران کشور هشدار داده ایم که گاز مردم آمل بعد از قعطی چند ساعته باید سریعا وصل شود تا مردم با مشکلات خاصی روبرو نشوند.