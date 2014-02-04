جشنواره سرود دانش آموزی در خورموج برگزار شد/ برپایی نمایشگاه مدرسه انقلاب در کاکی

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی در حاشیه برگزاری این جشنواره در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ایام الله دهه مبارک فجر و گرامیداشت یاد وخاطره امام (ره) و شهدای گرانقدار اسلام اظهار داشت: امروز در حالی سی پنجمین سالگرد انقلاب اسلامی را گرامی میداریم که ملت ایران در نقطه اوج و اقتدار است.

عبدالمهدی نصیری افزود: این جشنواره در 12 گروه نمایش و سرود دانش‌آموزی به مناسبت دهه مبارک فجر با حضور 500 دانش آمور از مقاطع راهنمایی و متوسطه دخترانه وپسرانه از امروز کار خود را شروع کردند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان دشتی اضافه کرد: این گروه ها تا 26 بهمن با یکدیگر به رقابت می پردازند که درپایان 6 گروه به مرحله استانی راه پیدا خواهند کرد.

نصیری تصریح کرد: تا پایان سال نیز مسابقات مختلفی ویژه دانش آموزان از جمله قرآن، نهج البلاغه، حفظ، ترتیل، احکام، انشاء، نماز، اذان وصحیفه سجادیه برگزار می شود که در هر رشته 80 نفر شرکت خواهند کرد و یک نفر به مرحله استانی راه پیدا می کنند.

وی با اشاره به اینکه در این مسابقات ما شاهد استعداد های درخشانی هستیم که به تازگی آنها را کشف می کنیم، بیان کرد: در سال گذشته 12 نفر از این شهرستان رتبه های برتر استان کسب کردند وبه مسابقات کشور راه پیدا کردند.

نمایشگاه دانش آموزی مدرسه انقلاب در کاکی افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت دهه مبارک فجر نمایشگاه دانش آموزی مدرسه انقلاب در هفت مدارس بخش کاکی افتتاح شد.

رئیس اداره آموزش و پرورش بخش کاکی در آئین افتتاح این نمایشگاه اظهار داشت:این نمایشگاه با همکاری اتحادیه انجمن اسلامی در هفت مدارس شهید بهشتی،حجاب، خدیجه کبری،اندیشه،آیت الله دشتی وشهید توپال دایر شده است.

غلامحسین پور اکبری با بیان اینکه این نمایشگاه تا پایان دهه فجر دایر است افزود:امروز بصورت نمادین در مسجد خدیجه کبری با حضور مسئولین بخش مورد بهره برداری قرار گرفت که در آن تصاویری از شهدا،جبهه و جنگ ،شهدای هسته ای ونانو به تصویر کشیده شده است.

وی تصریح کرد: همچنین در این نمایشگاه غرفه های با موضوعات تاریج انقلاب اسلامی،امام ورهبری، مهدویت و انتظار، شهدای دانش آموز وشهدای هسته ای، ایران ۱۴۰۴، آثار هنری و دستی دانش آموزان، حجاب و عفاف، سبک زندگی اسلامی و معرفی انجمن اسلامی وسایر تشکل‌های دانش آموزی و... در معرض بازدید دانش آموزان قرار دارد.

امام جمعه کاکی نیز گفت: برگزاری این نمایشگاه ها می تواند آرمان های بلند امام خمینی(ره) ومقام معظم رهبری و حوداث دوران پیروزی انقلاب ودفاع مقدس را به نسل جوان ونوجوان انتقال دهد.

حجت الاسلام محمد محمدی افزود: امروز نسل جوان ما در برابرتهاجم بزرگ فرهنگی غرب واستکبار قرارگرفته و باید با تقویت ارزش های معنوی واخلاقی آنان را دربرابر این تهدید وجنگ نرم دشمنان بیمه کرد.

