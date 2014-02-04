مدیرکل حفاظت محیط زیست چهارمحال وبختیاری قهرمان ملی تالاب ها شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید یوسف پور، مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به عنوان قهرمان ملی تالاب های کشور انتخاب و معرفی شد.

هرساله در کشور با بررسی فعالیت های افراد در سه حوزه تشکل های زیست محیطی،پژوهش و مدیریت اجرایی یک مدیر یا فعال محیط زیست به عنوان قهرمان ملی تالاب معرفی می شود. همزمان با 13 بهمن ماه، مراسم روز جهانی تالاب ها در تبریز برگزار و از مدیرانی که طرح ملی حفاظت از تالاب را پیگیری و برنامه های احیا و حفاظت در حوزه تالاب ها انجام داده اند، تجلیل می شوند.

در این آیین یوسف پور مدیرکل حفاظت محیط زیست استان به دلیل جلب مشارکت های مردمی و حمایت از برنامه های تشکل های مردم نهاد در حفظ و حمایت از تالاب ها، تعیین حدود تالاب ها و تثبیت، رد طرح های تهدید کننده تالاب ها، انجام طرح های پژوهشی در راستای احیاء تالاب ها به خصوص تالاب گندمان و معرفی یک تالاب استان برای ثبت در کنوانسیون رامسر و سایر اقدامات حفاظتی و احیای در حوزه تالاب به عنوان قهرمان ملی تالاب معرفی شد.

این مراسم باحضور مقامات کشوری و معاون محیط زیست طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست کشور روزگذشته درشهر تبریز برگزار شد.

دوم فوریه، مصادف با 13 بهمن ماه، سالگرد امضای کنوانسیون حفاظت تالاب‌ها در شهر رامسر است. این کنوانسیون در سال 1971 (1349) به پیشنهاد دولت وقت ایران در شهر رامسر استان مازندران شکل گرفت و امروز 168 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند.