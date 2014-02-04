مسابقات فوجائو کونگ فو قهرمانی استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، دومین دوره مسابقات فوجائو کونگ فو قهرمانی استان بوشهر عصر سه‌شنبه به مناسبت دهه مبارک فجر با شرکت بیش از 70 مبارز از شهرستان‌های بوشهر، گناوه، امام حسن و جزیره خارک در سالن ورزشهای رزمی گناوه با کیفیت خیلی خوبی برگزار شد.

در این دوره از مسابقات پس از برگزاری 52 مبارزه نفس گیر نفرات اول تا سوم هر وزن مشخص شدند و بزودی به اردوی انتخابی جهت شرکت در مسابقات کشوری دعوت می شوند.

لازم به ذکر است که این دوره از مسابقات با تلاش و کوشش عیسی خرمی مسئول فوجائو شهرستان گناوه و حمایت‌های علیرضا صفوی رئیس سبک در کشور برگزار شد.

فوجائو کونگ فو با مجوز از قوه قضاییه در حال فعالیت قانونی است

ریاست سبک فوجائو کونگ فو در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: مسابقات قهرمانی کشور اواخر سال جاری و با حضور بیش از 23 تیم از 14 استان کشور به میزبانی استان فارس برگزار می شود.

استاد علیرضا صفوی در مورد مجوز سبک خود نیز اظهار داشت: موسسه فوجائو کونگ فو با مجوز از قوه قضاییه در حال فعالیت قانونی است و ضمنا تاییدیه کمیته های فنی فدراسیون های ووشو و ورزشهای رزمی را نیز دریافت کرده ایم.

وی یادآور شد: با توجه به اینکه قصد داریم سبک فوجائو را در فدراسیون ورزشهای رزمی ثبت کنیم به توافقات اولیه نیزرسیده ایم ولی با توجه به اینکه فدراسیون اسرار براین دارد که حتما باید سبک با یک نام ایرانی ثبت شود ولی من همچنان موافقت خود را اعلام نکرده ام.

نبودن امکانات لازم و بودجه کافی و نبود مدیران توانمند در ورزش‌های رزمی استان

صفوی در مورد پیشرفت ورزش‌های رزمی در استان بوشهر نیر گفت: من اعتقاد دارم ورزشهای رزمی پیشرفت که نداشته پس رفت هم کرده است و دلیل اصلی آن نیز نبودن امکانات لازم و بودجه کافی و نبود مدیران توانمند است .

وی بیان داشت اگر درطی این چند سال پیشرفت‌های موقتی هم بوجود آمده آن را باید به حساب تلاش های شخصی بعضی افراد دلسوز گذاشت نه برنامه‌ریزی هیئت‌ها.

صفوی در پایان از همه کسانی که برای برگزاری هرچه بهتر این مسابقات با وی همکاری داشتند تشکر وقدار دانی نومود به‌ویژه کوروش پورقصاب،خالد خلیلی، عیسی خرمی ،سید مهدی موسوی، سید مرتضی صدرالدینی، رضا خرم آبادی، عباس نظری بهنام براتی، یعقوب سراشکنی، سیدمحسن موسوی، حسین لشکری، اشکان امیری، محمدعلی قاسمی.

لازم به ذکر است که سیستم مبارزه ای سبک فوجائو یک سیستم جدید است که همه ضربات در آن مجاز است.

