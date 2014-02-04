به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر دادخواه دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حق فرانشیز دارو، از کار افتادگی و بیکاری به خبرنگارانی که از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، معرفی و تحت لوای هنرمندان و پدیدآورندگان کتاب بیمه شده‌اند، تعلق نمی‌گیرد و از این نظر توصیه می‌شود که برای رفع مشکل، بانوان خبرنگار تحت پوشش بیمه زنان خانوار قرار گیرند.

وی ادامه داد: این دسته از خبرنگاران جزو مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نمی‌شوند زیرا که تفاهم‌نامه‌ای در خصوص احتساب هنرمندان و پدیدآوردندگان کتاب جزو مشاغل سخت و زیان آور منعقد نشده است.

مدیر کل تامین اجتماعی استان اصفهان افزود: تنها خبرنگارانی که در بیمه آنها قید شده باشد بیمه خبرنگاران جزو تسهیلات مشاغل سخت و زیان آور محسوب می‌شوند.

وی ابراز داشت: آن دسته از خبرنگارانی که می‌خواهند مشمول بیمه خبرنگاران شوند می‌توانند با آوردن معرفی‌نامه‌ای از سوی کارفرمای رسانه خود به تامین اجتماعی استان بیمه خبرنگاران شوند و با قید شدن خبرنگار بر دفترچه بیمه از تسهیلات مشاغل سخت و زیان آور استفاده کنند.

دادخواه به بیمه زنان خانه دار اشاره کرد و یادآور شد: حداقل سن برای تحت پوشش قرار گرفتن بیمه زنان خانه‌دار 15 سال و حداکثر 45 سال است که با پرکردن فرم در قالب یکی از فرمت‌های بیمه از جمله 12، 14 و 18 درصد می‌شود.

وی گفت: در حال حاضر دو هزار زن خانه‌دار تحت پوشش این بیمه قرار گرفتند و استقبال بسیار کم بوده است اما تاکنون دلایل آن برای مسئولان تامین اجتماعی محرز و مشخص نشده است.

مدیر کل اداره تامین اجتماعی استان اصفهان در نصیحت دلسوزانه‌ خود به خبرنگاران زن گفت: زنان خبرنگار اگر می‌خواهند مشمول تمام تسهیلات بیمه شوند بهتر است بیمه زنان خانه‌دار شوند.