چالوس از بحران خارج نشده است/ تلفات فوتی ناشی از برف در مازندران نداریم

به گزارش خبرنگار مهر، حدیث گردکلی رئیس شبکه بهداشت چالوس، شامگاه سه شنبه در ستاد مدیریت بحران شهرستان، شمار بیماران مراجعه کننده به بیمارستانهای شهرستان را هزار و 248 مورد درمان سرپایی اعلام کرد و گفت: همچنین 148 مورد عمل جراحی نیز انجام شده است.

حدیث گردکلی افزود: از مجموع عمل جراحی 21 مورد مربوط به بیمارستان طالقانی بوده است و در این مدت 148 بیمارستان بستری شد که 98 مورد در بیمارستان طالقانی اتفاق افتاده است.

وی عنوان کرد: 117 مورد بیماران متاثر از برف و کولاک اخیر به مراکز درمانی شهرستان مراجعه کردند و 71 مورد به بیمارستان طالقانی بوده است.

گردکلی یادآور شد: در زمینه فوریتهای پزشکی نیز 21 مورد در روز اول بارش برف و دو مورد در روز دوم بوده است.

رئیس شبکه بهداشت چالوس یادآور شد: در بخش غیر تصادفاتی 44 مورد بوده است و یک مورد فوتی ناشی از تصادف داشتیم و در بخش مادران باردار سه عمل زایمان انجام و یک مورد نیز بر اثر تصادف بستری شد.

گردکلی گفت: در بخش روستایی مشکل تردد و بازگشایی مسیرها را داریم و برخی از مراکز بهداشتی روستایی، به دلیل بارش سنگین برف، مسیرهای دسترسی شان مسدود است.

وی اظهار داشت: در زمینه دارویی نیز کمبودی نداریم و پشتیبانی لازم انجام می شود.

یزدانقلی خزایی رئیس اداره جهاد کشاورزی شهرستان چالوس نیز با اشاره به خسارت سنگین برف در بخش کشاورزی گفت: امکان تلفات دامی زیادی داریم.

وی اظهار داشت: در منطقه میان بند شهرستان بیشترین خسارات وارده گزارش شده است و نزدیک به چهار هزار راس دام در این بخش وجود دارد و 20 دامدار نیز در این منطقه سکونت دارند و راه دسترسی به آنجا امکانپذیر نیست و باید به وسیله چرخبال امدادرسانی شود.

خزایی یادآور شد: این منطقه هم اکنون زیر برف قرار دارد و خسارات دقیق آن هنوز مشخص نیست.

تخریب 40 گلخانه و انبار مرکبات

رئیس جهاد کشاورزی چالوس افزود: در بخش مرکبات میزان خسارت وارد چهار میلیارد تومان است و تاکنون 20 واحد گلخانه ای شهرستان آسیب جدی دیده است که از نوع گلهای زینتی و آپارتمانی است.

وی از ریزش و تخریب 20 انبار نگهداری مرکبات و میوه در شهرستان خبر داد.

سید قدیر رضایی فرماندار چالوس نیز از بسیج تمامی امکانات شهری برای امدادرسانی در منطقه خبر داد و گفت: دغدغه اصلی اکنون دامدارانی هستند که در ارتفاعات قرار دارند.

وی یادآورشد: در حوزه شهری هنوز از بحران خارج نشده ایم ولی وضعیت نسبت به قبل بهتر شده است و خوشبختانه تلفات جانی نداشته ایم.

تخریب 130 واحد مسکونی



رضایی به خسارتهای بخش کشاورزی اشاره و اضافه کرد: در این بخش بیش از10 میلیارد تومان خسارت وارد شده است و در بخش مسکن نیز 130 ساختمان شامل 95 واحد روستایی و بقیه شهری بین پنج تا 30 درصد و به مبلغ 500 میلیون تومان خسارت دیده اند.

فرماندار چالوس یادآور شد: در بخش آب روستایی نیز میزان خسارت وارده تاکنون 500 میلیون تومان برآورد شده است و در بخش شهری نیز 1.4 میلیارد تومان خسارت وارده است.

وی اظهار داشت: در شهرهای چالوس، مرزن آباد و هچرود بیش از دو میلیارد تومان به تاسیسات شهری خسارت وارد شده است.

فوتی ناشی از بارش سنگین برف نداریم

هادی خنجری مدیرکل مدیریت بحران مازندران گفت: باید بودجه لازم در اختیار کشور قرار گیرد و از چندی پیش از نمایندگان خواستیم تا در زمان تصویب بودجه سالانه، اعتبار مناسب درنظر گرفته شود.

وی عنوان کرد: نمایندگان مجلس باید از بودجه حوادثی دفاع کنند ولی تاکنون اقدام لازم در این زمینه انجام نشده است.

خنجری با قدردانی از صبر و تحمل مردم غرب مازندران یادآور شد: تاکنون هیچ گزارش فوتی ناشی از برف و یخبندان در استان اعلام نشده است.

رئیس صنعت و معدن شهرستان و چالوس گفت: چهار هزار و 500 کیسه آرد در شهرستان ذخیره داریم تا بتوانیم نانواییها را تامین کنیم.