كنسرت اركستر بزرگ " صبا " برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار هنري " مهر " ، به نقل از روابط عمومي حوزه هنري ، به مناسبت ولادت حضرت علي (ع) كنسرت اركستر بزرگ صبا به سرپرستي " داوود صبا" با همكاري گروه بزرگ سازهاي بادي در تالار انديشه حوزه هنري برگزار مي شود.

در اين كنسرت قطعات مختلف موسيقي ايراني از " روح الله خالقي" ، " مرتضي ني داوود " ، " داوود صبا " ، " آشورپور " ، "موتزارت " ، " اشتراوس " ، " هارليت رجب آرمان " اجرا مي شود.

كنسرت اركستر بزرگ صبا به خوانندگي " مهدي حق شناس " ، " حسن پورحسن " و " بابك خداشناس " اجرا مي شود و " سولماز صنعتي " ،" آيسان بحري " ،" نيك مرام " و " علي ملكي منصور" همخوان برنامه هستند.