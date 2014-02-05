انتقال زائران گلستانی پس دو روز از جده به گلستان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شیخی شامگاه سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران ابراز داشت: 290 از زائران گلستانی که به عمره مفرده مشرف شده بودند به علت همکاری نکردن دو شرکت هواپیمایی در عربستان مانده بودند که با هماهنگی هایی که انجام شد آنان با پرواز شرکت هواپیمایی ماهان به تهران آمدند و از آنجا با اتوبوس به گرگان آمدند.

وی افزود: در حال حاضر 260 زائر دیگر در انتظار هستند تا عازم عربستان شوند که این افراد با اولین پرواز خالی به عربستان اعزام می شوند.

شیخی با اعلام تکمیل ظرفیت سفر به عمره مفرده اظهار داشت: تا اطلاع بعدی به علت تکمیل ظرفیت به شرکت های حج و زیارت مراجعه نکنند.