تشکیل شورای عالی زبان و ادب فارسی در تلویزیون

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی به همراه موسی اسوار، رئیس شورای عالی ویرایش صدا و سیما و عضو وابستۀ این فرهنگستان و مهنوش تهرانی، رئیس دفتر ارتباط با صدا و سیما، در جلسۀ شورای مدیران سیما شرکت کردند. در این جلسه علی دارابی، معاون سیما و مدیران شبکههای تلویزیونی، مدیر کل ادارۀ پژوهش و آموزش و مدیر کل اداری و مالی سیما نیز حضور داشتند.
در جلسه مذکور دارابی، ضمن خوشامدگویی به مسئولان فرهنگستان زبان و ادب فارسی، آمادگی صدا و سیما را برای تقویت ارتباط میان دو سازمان، بهمنظور ارتقای سطح دانش جامعه دربارۀ زبان و ادب فارسی، اعلام کرد.
حداد عادل هم در سخنانی با اشاره به اهمیت زبان فارسی گفت: در پهنۀ وسیع ایران، زبان فارسی حلقۀ ارتباط میان ایرانیان است. زبان فارسی سرمایۀ ملی ماست که مانند هوایی که تنفس میکنیم، در اختیار ما قرار دارد و شاید از همین روست که از آن غفلت میکنیم. زبان ابزار توسعه است و جامعۀ صنعتی امروز نیاز به زبان دقیق و توسعهیافته دارد.
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، ورود بیحساب و کتاب واژههای فرنگی، وضعیت نابسامان خط فارسی در بعضی از متون مطبوعاتی و تبلیغات، درازنویسی و آشفتهنویسی و گرتهبرداری از زبانهای فرنگی و نحوه کاربرد زبان فارسی در فضای مجازی را از آسیبهای فعلی زبان برشمرد.
وی دربارۀ انتظار فرهنگستان از سازمان صدا و سیما اظهار کرد: فرهنگستان دستگاهی ملی است و با زبان سر و کار دارد و «زبان» ابزار کار صدا و سیماست. با توجه به فعالیت چهارده گروه پژوهشی در فرهنگستان و انتشار بیش از 150 عنوان کتاب تخصصی و تصویب بیش از چهلهزار واژه تاکنون، فرهنگستان آمادۀ عرضۀ اطلاعات است، اما برنامهسازی برای آگاه کردن جامعه از این فعالیتها در حیطۀ تخصص برنامهسازان صدا و سیماست.
در ادامۀ این جلسه، تعدادی از مدیران شبکهها نظرها و پیشنهادهای خود را ارائه کردند. سپس دارابی معاون سیما با تأکید بر لزوم تلاشی همهجانبه و مستمر برای حفظ زبان فارسی اظهار کرد: بهدلیل اهمیت موضوع زبان فارسی و نیاز به همکاری بیشتر با فرهنگستان، شورایعالی زبان و ادب فارسی در سیما تشکیل خواهد شد.
وی همچنین گفت: سیاستگذاریهای لازم برای همکاری بیشتر دو سازمان زیر نظر این شورا انجام میشود و برای ساخت برنامههای مختلف در باب مسائل زبان فارسی و فعالیت فرهنگستان، آموزش زبان فارسی برای گروههای مورد نظر در سازمان صدا و سیما و تصحیح زیرنویسها، برنامهریزی انجام خواهد شد.
در پایان حداد عادل از توجه معاونت سیما به مسئلۀ زبان فارسی قدردانی کرد و همکاری دو سازمان را عامل مؤثری در تقویت و تحکیم زبان فارسی دانست.
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