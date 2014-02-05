سه شهر مازندران درگیر قطعی پراکنده گاز/ آمل بیشترین مشکل را دارد

نمرتضی تیرملک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین مشکل افت فشار و قطعی گاز مربوط به شهرستان آمل است که فشار گاز به حدود 100 پوند رسیده است.

وی اظهار داشت: در این شهرستان گاز برخی از مشترکان خانگی نیز قطعی شده است.

وی عنوان کرد: بعد از آمل در شهرستانهای بابل و بابلسر نیز افت شدید گاز را داریم که گاز برخی مناطق نیز به صورت پراکنده قطعی شده است.

تیرملک یادآورشد: در حال حاضر تزریق گاز از منطقه گلوگاه و رامسر نیز به استان انجام می شود ولی به دلیل برودت هوا، میزان مصرف گاز افزایش یافته است.

مدیر بهره برداری شرکت گاز مازندران خواستار همکاری مشترکان برای صرفه جویی و مدیریت در مصرف گاز شد.

تیرملک یادآورشد: پیش بینی می شود تا پایان وضعیت بدی هوا وضعیت افت فشار گاز در استان ادامه یابد.

بیش از 99 درصد جمعیت شهری و 75 درصد جمعیت روستایی استان مازندران از نعمت گاز بهره مند هستند. بارش برف که از روز شنبه در استان مازندران آغاز شده، همچنان بسیاری از مناطق را درگیر کرده است.

