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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۳۱

تیرملک خبر داد:

سه شهر مازندران درگیر قطعی پراکنده گاز/ آمل بیشترین مشکل را دارد

سه شهر مازندران درگیر قطعی پراکنده گاز/ آمل بیشترین مشکل را دارد

ساری - خبرگزاری مهر: مدیر بهره برداری شرکت گاز مازندران گفت: سه شهر استان درگیر قطعی گاز به صورت پراکنده هستند.

نمرتضی تیرملک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین مشکل افت فشار و قطعی گاز مربوط به شهرستان آمل است که فشار گاز به حدود 100 پوند رسیده است.

وی اظهار داشت: در این شهرستان گاز برخی از مشترکان خانگی نیز قطعی شده است.

وی عنوان کرد: بعد از آمل در شهرستانهای بابل و بابلسر نیز افت شدید گاز را داریم که گاز برخی مناطق نیز به صورت پراکنده قطعی شده است.

تیرملک یادآورشد: در حال حاضر تزریق گاز از منطقه گلوگاه و رامسر نیز به استان انجام می شود ولی به دلیل برودت هوا، میزان مصرف گاز افزایش یافته است.

مدیر بهره برداری شرکت گاز مازندران خواستار همکاری مشترکان برای صرفه جویی و مدیریت در مصرف گاز شد.

تیرملک یادآورشد: پیش بینی می شود تا پایان وضعیت بدی هوا وضعیت افت فشار گاز در استان ادامه یابد.

بیش از 99 درصد جمعیت شهری و 75 درصد جمعیت روستایی استان مازندران از نعمت گاز بهره مند هستند. بارش برف که از روز شنبه در استان مازندران آغاز شده، همچنان بسیاری از مناطق را درگیر کرده است.
 

کد مطلب 2229428

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