سه شهر مازندران درگیر قطعی پراکنده گاز/ آمل بیشترین مشکل را دارد

نمرتضی تیرملک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین مشکل افت فشار و قطعی گاز مربوط به شهرستان آمل است که فشار گاز به حدود 100 پوند رسیده است.
وی اظهار داشت: در این شهرستان گاز برخی از مشترکان خانگی نیز قطعی شده است.
وی عنوان کرد: بعد از آمل در شهرستانهای بابل و بابلسر نیز افت شدید گاز را داریم که گاز برخی مناطق نیز به صورت پراکنده قطعی شده است.
تیرملک یادآورشد: در حال حاضر تزریق گاز از منطقه گلوگاه و رامسر نیز به استان انجام می شود ولی به دلیل برودت هوا، میزان مصرف گاز افزایش یافته است.
مدیر بهره برداری شرکت گاز مازندران خواستار همکاری مشترکان برای صرفه جویی و مدیریت در مصرف گاز شد.
تیرملک یادآورشد: پیش بینی می شود تا پایان وضعیت بدی هوا وضعیت افت فشار گاز در استان ادامه یابد.
بیش از 99 درصد جمعیت شهری و 75 درصد جمعیت روستایی استان مازندران از نعمت گاز بهره مند هستند. بارش برف که از روز شنبه در استان مازندران آغاز شده، همچنان بسیاری از مناطق را درگیر کرده است.
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