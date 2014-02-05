سلاح های شیمیایی لیبی به طور کامل نابود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری العهد لبنان، محمد عبدالعزیز وزیر امور خارجه لیبی در بیانیه ای اعلام کرد که سلاح های شیمیایی به جا مانده از رژیم دیکتاتوری معمر قذافی در این کشور به طور کامل منهدم شده است.

در این بیانیه آمده است: لیبی به طور کامل از سلاح های شیمیایی که تهدیدی برای محیط زیست، شهروندان این کشور و مناطق مجاور به شمار می رفت رها شده است و این یک دستاورد محسوب می شود.

در همین حال آسوشیتدپرس به نقل از "آندرو ویبر" معاون وزیر دفاع آمریکا در امور شیمیایی، بیولوژیک و هسته ای اعلام کرد که انبار سلاح های شیمیایی در لیبی طی دو روز گذشته به طور کامل تخریب شده است.

وی با بیان این مطلب افزود: تخریب این سلاح ها در امنیت کامل صورت گرفت و این اقدام باعث شد سلاح های شیمیایی به دست گروه های تروریستی نیفتد.