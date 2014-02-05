سامانه بارشی از اردبیل خارج می شود/افزایش دما در روزهای آتی

عل دولتی مهر در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: بارش اخیر در اردبیل دومین موج سرما را به همراه داشت که به دلیل پیش بینی وقوع آن جلسات مکرری در استان تشکیل شد.

وی افزود: بیشترین بارش در روزهای اخیر با 27.6 میلی متر در بیله سوار و کمترین با 1.3 میلی متر در نیر ثبت شده است.

دولتی مهر با بیان اینکه بیشترین سرما در مرکز استان ثبت شده ادامه داد: اردبیل با 28 درجه زیر صفر و فرودگاه اردبیل با 27 درجه زیر صفر در شب گذشته کمترین دما را داشته اند.

معاون اداره هواشناسی استان تصریح کرد: مابقی مناطق استان نیز دمای زیر صفر داشته و گرمترین منطقه پارس آباد دمای منفی یک درجه را تجربه کرده است.

به گفته دولتی مهر با خروج سامانه بارشی از امروز دمای استان با افزایش نسبی همراه بوده و تا روز شنبه به صورت میانگین هر روز چهار درجه به دمای هوا اضافه خواهد شد.