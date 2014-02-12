شرط استرداد اشیا تاریخی سرقتی به کشور

سرهنگ مسعود رضوانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به موضوع قاچاق اشیا عتیقه در کشور ما و کشورهای همسایه گفت: پلیس اینترپل برای مقابله با قاچاق اشیا تاریخی و فرهنگی ساز وکار ویژه ای را طراحی کرده است. استرداد اشیاء فرهنگی از سالهای گذشته آغاز شده و همچنان ادامه دارد. در سالهای اخیر تعداد قابل توجهی از آثار تاریخی و فرهنگی به کشور بازگردانده شده است.

رئیس پلیس بین الملل نیروی انتظامی با اشاره به مشکلات پیش رو برای بازگرداندن اشیاء عتیقه سرقتی، گفت: مهمترین مشکل این است که ثبت آثار فرهنگی مسروقه به موقع انجام نمی شود.ثبت این اموال باید در بانک اطلاعاتی میراث انجام شود. هر شی تاریخی که بیش از یکصد سال از عمر آن گذشته است باید ثبت و شناسنامه دار شود. بر اساس کنوانسیون های بین المللی اشیایی که دارای شناسنامه و ثبت شده هستند امکان رهگیری،کشف و استردادشان فراهم است.

به گفته رضوانی، در صورتی که سازمان میراث فرهنگی موضوع سرقت اموال تاریخی و خروج آن از کشور را اعلام کند پلیس بین الملل به منظور کشف و استرداد وارد میدان شده و تحقیقاتش را آغاز می کند.