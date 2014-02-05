انفجار انتحاری در پیشاور پاکستان/ 59 نفر کشته و زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اکسپرس تریبون گزارش داد که نیمه شب گذشته بر اثر انفجار انتحاری در رستورانی در شهر پیشاور در شمال غرب پاکستان 9 نفر کشته و بیش از 50 فرد دیگر زخمی شدند.



بر این اساسT بمبگذار انتحاریT جلیقه انتحاری خود را در رستورانی شلوغ در مرکز شهر پیشاور منفجر کرد و نیروهای امنیتی و تیم های امداد و نجات فورا در محل حادثه حاضر شده و مجروحین را برای معالجه به بیمارستان منتقل کردند.



بر اساس گزارشهای اولیه، این انفجار هتلی را در پیشاور مورد هدف قرار داده بود اما پلیس اعلام کرده است که این انفجار در رستورانی در این شهر رخ داده است.



بر اثر این انفجار که گفته می شود شش کیلوگرم مواد منفجره در آن به کار رفته است، همچنین چهار مغازه تخریب شده و خودروهای اطراف نیز منهدم شدند.



هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را برعهده نگرفته، اما احتمال می رود که طالبان مسئول آن باشند.