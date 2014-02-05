نیاز نفت سفید اردبیل تا عید تامین شده است

محمود آقا محمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر نفت سفید به اندازه کافی در انبارهای خلخال، پارس آباد و اردبیل ذخیره سازی شده و در این خصوص کمبودی نداریم.

وی افزود: حتی به دلیل نیاز مازاد در حال حاضر سوخت غرب گیلان از طریق استان اردبیل تامین می شود.

به گفته آقامحمدیان در صورتی که مدارس و ادارات به سوخت دوم نیاز پیدا کنند به سادگی می توانیم سوخت نفت سفید را در اختیارشان قرار دهیم.

وی با انتقاد از بی توجهی ادارات به اجرای این طرح تصریح کرد: با این وجود ادارات از سوخت دوم استفاده نمی کنند و در بروز برودت هوا مشکل افت فشار گاز تجربه می شود.

وی افزود: علاوه بر این در مکاتبات مکرر از مدارس درخواست تجهیز به سوخت دوم را داشتیم که مورد بی توجهی قرار گرفته است.

آمار دقیق نانوایی های دوگانه ارائه نمی شود

مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اردبیل اضافه کرد: دغدغه جدی شرکت نفت وضعیت تامین و توزیع سوخت دوم نانوایی ها است.

وی با بیان اینکه آمار دقیق نانوایی های دوگانه از سوی دستگاه مربوطه ارائه نمی شود، اضافه کرد: به عنوان مثال گفته می شود در پارس آباد 135 نانوایی دو گانه فعال است که با واقعیت منافات دارد.

آقا محمدیان افزود: نبود آمار مشخص موجب شده توزیع سوخت به ویژه در شرایط بحرانی را با مشکل مواجه کند.

وی تاکید کرد: با این وجود در خصوص تامین سوخت در استان مشکلی وجود نداشته و برای نحوه توزیع و استفاده از آن ضروری است دستگاه ها تعامل لازم را داشته باشند.