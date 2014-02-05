حمید چیت چیان امروز در گفتگو با مهر درباره آخرین وضعیت تامین آب و برق مورد نیاز شهرهای برف زده حاشیه دریای خزر گفت: به دلیل بارش شدید برف از هفته گذشته تاکنون، آب و برق 14 شهر و بیش از 150 روستا قطع شده و یا اختلالاتی در ارائه خدمات به وجود آمده بود.

وزیر نیرو با اعلام اینکه از ابتدای هفته جاری با اعزام تیم‌های ویژه امداد صنعت آب و برق به استان گیلان و مازندران مشکلات آب و برق شهرها و روستاهای برف زده به حداقل کاهش یافته است، تصریح کرد: در حال حاضر آب و برق 10 شهر برف زده استان گیلان و مازندران به طور کامل تامین شده است.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با یادآوری اینکه در حال حاضر تنها شهرهای رامسر، تنکابن، نشتارود و شیرود با اختلالات تامین آب و برق روبرو هستند، اظهار داشت: پیش بینی می شود تا چند روز آینده با توجه به فعالیت تیم‌های مختلف امداد و نجات، مشکلات تامین آب و برق این 4 شهر هم به طور کامل حل شود.

این مقام مسئول همچنین در خصوص تامین آب و برق مورد نیاز 150 روستای گرفتار در برف استان گیلان و مازندران توضیح داد: هم اکنون مشکلات 109 روستا به طور کامل حل شده است و روستاهای باقیمانده هم تا چند روز آینده به طور کامل خدمات آب و برق را دریافت می کنند.

چیت چیان در پایان با یادآوری اینکه در شرایط فعلی تمام امکانات و ظرفیت لجستیکی، مدیریتی و عملیاتی صنعت آب و برق کشور برای حل و فصل مشکلات تامین آب و برق شهرها و روستاهای برف زده استان‌های حاشیه ای دریای خزر بسیج شده است، خاطرنشان کرد: با توجه به اعزام تیم‌های ویژه از استان های همجوار، مشکلات باقیمانده در چند شهر و روستای دیگر هم تا چند روز آینده به طور کامل مرتفع خواهد شد.