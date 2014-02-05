لزوم توجه به شاخص هاي فرهنگي كردستان/ آماده حمايت از هنرمندان عرصه تئاتر هستم

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدي شامگاه سه شنبه در جريان بازديد از ضبط سريال طنز "كاعباس و سلطان سليمان" در سنندج اظهار داشت: كردستان شاخص هاي فرهنگي برجسته اي در اختيار دارد و به همين دليل بايد در قالب برنامه ريزي مشخص اين شاخص ها مورد توجه جدي قرار گيرد.

وي ادامه داد: مقام معظم رهبري زماني كه كردستان را يك استان فرهنگي نام نهادند نشان مي دهد كه اين استان ظرفيت ها و شاخص هاي برجسته در اين بخش در اختيار دارد و به همين دليل همه ما بايد در راستاي تقويت اين حوزه اقدامات و برنامه ريزي هاي لازم را در دستور كار قرار دهيم و اين ويژگي هاي فرهنگي و هنري را برجسته كنيم.

استاندار كردستان با اشاره به اينكه توجه به حوزه فرهنگ و حمايت از هنرمندان اين عرصه يكي از اولويت هاي كاري من است، گفت: خود را متعهد مي دانم كه از تمامي هنرمندان فعال در استان كردستان به ويژه در رشته تئاتر حمايت كنم و انتظار مي رود كه اين حمايت در سال آينده و با اختصاص اعتبارات مورد نياز به صورت جدي دنبال شود.

وي با اشاره به اينكه بايد در كنار حمايت هاي نرم افزاري از حوزه فرهنگ در استان كردستان، شرايط براي توسعه سخت افزارهاي اين بخش نيز فراهم شود، بيان كرد: ساخت سالن هاي بيشتر و همچنين تجهيز آنها به ويژه تعيين تكليف پروژه نيمه تمام تالار مركزي شهر سنندج از جمله اقدامات و برنامه هاي در دست اجرا به شمار مي رود.

زاهدي ضمن تاكيد بر لزوم پيگيري وضعيت تالار مركزي سنندج افزود: اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان كردستان بايد در كوتاهترين زمان ممكن نسبت به تعيين تكليف اين پروژه اقدام كرده و به همين دليل انتظار داريم كه در سال آينده شاهد اختصاص اعتبارات بيشتر به اين پروژه و بهره برداري از آن باشيم.

وي در بخش ديگري از سخنان خود ضمن تاكيد بر فعاليت هاي هر چه بيشتر هنرمندان عرصه تئاتر به ويژه نمايش هاي طنز گفت: توجه به توليد آثار خوب در اين بخش ضروري است چرا كه مردم جامعه ما نيازمند كارهاي فرهنگي در سطح بالا هستند و بايد برنامه هاي هنرمندان اين عرصه به صورت ويژه حمايت شود.

سريال طنز كاعباس و سلطان سليمان سريالي است خانگي كه با نقدي به برنامه هاي شبكه هاي فارسي زبان تهيه مي شود و يكي از گروه هاي طنز تئاتر استان كردستان اين نمايش را به صورت خانگي ضبط و وارد بازار مي كند.

كاعباس و سلطان سيلمان به تهيه كنندگي كاوه خداكرمي و كارگرداني تلويزيوني زانيار لطفي توليد مي شود و در آن بازيگران گروه نمايش خم روين از جمله عابدين رضايي، احمد شاطبي، زاهد كريمي، مسعود بيگلري و . . . بازي مي كنند.

در جريان بازديد استاندار كردستان از پشت صحنه سريال طنز كاعباس و سلطان سليمان، امين مرادي رئيس حوزه هنري كردستان و جلال قلعه شاخاني سرپرست اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي اين استان نيز حضور داشتند.

استاندار كردستان همچنين بعد از بازديد از پشت صحنه اين سريال ضمن حضور در دفتر انجمن هنرهاي نمايشي استان با شماري از هنرمندان فعال در عرصه تئاتر كردستان نيز از نزديك ديدار و گفتگو كرد.