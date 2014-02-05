7 مرکز وظیفه عرضه سبد کالا در شهرستان میامی را بر عهده دارند/ نظارت کامل بر نحوه توزیع کالا

به گزارش خبرنگار مهر، احمد قاضی، صبح چهارشنبه در حاشیه بازرسی از مراکز توزیع سبد کالای اساسی در سطح شهرستان میامی در گفتگو با خبرنگاران، اظهار داشت: از آنجا که مراکز پیش بینی شده توسط دولت از قبیل فروشگاه اتکا، فرهنگیان، کارکنان دولت و ...، جهت دریافت سبد کالا در این شهرستان وجود ندارد، تصمیم گرفته شد تا چندین مرکز وظیفه توزیع سبد کالا را بر عهده بگیرند.

وی با بیان اینکه هفت مرکز توزیع اقلام در سطح شهرستان پیش بینی شده است افزود: پنج مرکز در روستاها و دو مرکز نیز در سطح شهر میامی این اقلام را توزیع می کنند.

فرماندار شهرستان میامی با یادآوری اینکه مردم برای دریافت سبد کالای خود تا پایان سال فرصت دارند تصریح کرد: فرومد، کلاته های شرقی، سرحدات و مناطق کالپوش از جمله روستاهایی هستند که سبد کالا در آنها توزیع می شود.

قاضی ضمن تصریح بر اینکه با برنامه ریزی های به عمل آمده بر نحوه توزیع درست این اقلام نظارت می شود، تاکید کرد: کالاها از نظر نشان تجاری، تاریخ تولید و سایر الزامات قانونی بررسی می شوند و باید از نظر کیفیت و کمیت قابل قبول باشند.