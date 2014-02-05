قطعی مکرر برق و گاز مازندران را نیمه تعطیل کرد/ مردم چشم انتظار آذوقه رسانی و امداد هوایی

به گزارش خبرنگار مهر، طبق اعلام مسئولان، بازگشایی مسیرهای روستایی محاصره در برف مازندران از صبح چهارشنبه شتاب بیشتری بخود می گیرد و پیش بینی می شود تا پایان روز پنجشنبه تمامی مسیرها بازگشایی شوند.

مسدود بودن راهها از یکسو، قطع برق، آب و قطع گاز در برخی نواحی استان، مازندران را به تعطیلی کشانده و زمینگیر کرده است، این درحالیست که تلاشهای دستگاههای ذیربط برای رفع مشکلات، همچنان ادامه دارد.

گزارشهای میدانی خبرنگاران مهر از مناطق غربی استان مازندران نشان می دهد که در شهر تنکابن تنها خیابانهای اصلی میدان امام به هفت تیر، شهید شیرودی و میدان امام به سمت چالوس بصورت 80 درصدی پاکسازی شده و رفت و آمد به کندی صورت می گیرد و سایر معابر شهری تنکابن همچنان پوشیده از برف است.

بازگشایی نشدن معابر فرعی شهری در تنکابن

یکی از اهالی محله ساحل طلایی تنکابن در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: برق این محله غروب سه شنبه وصل شد و جریان آب آشامیدنی نیز برقرار شد.

به گفته حسینی، این درحالیست که با گذشت چهار روز هنوز، معابر این محله که درنزدیکی شهر واقع شده است، بازگشایی نشده است و فروشگاهها تعطیل هستند و نانواییهای محله پخت نمی کنند و مشکل تامین آذوقه داریم.

همچنین در برخی از مناطق شهر تنکابن مثل کریم آباد، سبزه میدان، کوچه ابریشم به دلیل مسدود بودن معابر، امکان تردد مردم به خیابانهای اصلی به سختی صورت می گیرد.

شهروند دیگری از تنکابن نیز به خبرنگار مهر گفت: هم اکنون در برخی محله های شهری تنکابن از جمله کوچه افشین، ابریشم، سد والی مردم با قطعی برق مواجه هستند و در شامگاه گذشته اهالی برخی محلات جلوی شرکت برق حضور یافته بودند و معترض بودند.

تماس اهالی لشگرک با نهاد ریاست جمهوری و کودکانی که خیره به آسمان مانده اند

به گفته یکی از اهالی روستایی لشگرک که در دو کیلومتری تنکابن واقع شده است، وقتی اهالی محل از امدادرسانی دستگاههای دولتی نا امید شدند با نهاد ریاست جمهوری برای کمک رسانی تماس گرفته اند و آنها نیز عنوان کردند در این شرایط تنها می توانیم ابراز همدردی داشته باشیم و کار دیگری از دستمان بر نمی آید.

یک روستایی تنکابن که خانواده اش و هم محلی هایش بمدت چهار روز در محاصره برف هستند، می گوید: مسئولان از امدادرسانی هوایی و توزیع آذوقه و اقلام غذایی با بالگرد در مناطق مختلف خبر می دهند، درحالیکه در چهار روز گذشته فرزندانم چشم به آسمان دوخته اند تا از آسمان برایشان آذوقه ای رسد و دریغ از کمک رسانی.

این روستایی می گفت: سقف منزل مسکونی ام تخریب شده و اکنون خانواده ام در منزل اقوام بسر می برند و بازگشایی مسیر روستا و تامین آذوقه در شرایط کنونی مهمترین نیاز است.

شهر جلولانگاه خودروهای دولتی و مسئولان اتوکشیده

یک شهروند دیگری از تنکابن می گوید: در حال حاضر مرکز شهر محل تجمع بیش از حد خودروهای دولتی شده که مدام بالا و پایین می روند و اهالی مجبورند خودشان را به داخل برف بیندازند تا این خودروها و مسئولان از مسیرها عبور کنند.

حسینی یادآورشد: بسیاری از این خودروها خالی هستند و از سوارکردن اهالی که مجبورند مسیرهای کیلومتری را طی کنند تا به مرکز شهر برسند، خودداری می کنند و حضور مسئولان با کت و شلوار اتو کشیده و ادکلن زده که کار خاصی برای امدادرسانی انجام نمی دهند، مردم را عصبانی می کند.

تشکر مردم از سپاه در امدادرسانی

برخی از شهروندان تنکابنی نیز با قدردانی از و تشکر از سپاه عنوان کردند: از زمانی که سپاه مدیریت پاکسازی شهر را بر عهده گرفته، کارها شتاب بیشتری به خود گرفته و اکنون تجهیزات بسیج و سپاه در مناطق شهری برای امداد رسانی مستقر شده اند.

سید ابراهیم هاشمی فرماندار ویژه تنکابن در گفتگو با خبرنگار مهر می گوید: تاکنون در بیش از 90 درصد مناطق شهری شهرستان قطعی برق رفع شده و مشکل بی آبی نیز کامل برطف شده است.

وی اظهار داشت: پاکسازی معابر در دست انجام است و تا 48 ساعت آینده تمامی راههای روستایی بازگشایی می شود.

در شهرستان چالوس نیز به گفته فرماندار این شهر، شهرستان از حالت بحران خارج نشده و تلاش برای امدادرسانی ادامه دارد.

سید قدیر رضایی به خبرنگار مهر گفت: خسارت این حادثه به بخش های مختلف از جمله مسکن، جهاد کشاورزی، زیرساختها و ... چشمگیر است.

70 درصد راههای روستایی امروز بازگشایی می شود

سید علی اسد مدیرکل راه و شهرسازی مازندران نیز در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بازگشایی راهها و مسیرهای فرعی تا پایان روز پنجشنبه تکمیل می شود.

وی اظهار داشت: تا غروب چهارشنبه 70 درصد از راههای روستایی بازگشایی می شود و تا فردا غروب این روند کامل می شود و در حال حاضر معابر اصلی شهری بازگشایی شده است و دو خط و مسیر تردد در این مناطق بازگشایی شده است.

اسد با اشاره به اعزام تیمهای امدادی از استانهای معین به استان یادآورشد: این تیم ها در حال امدادرسانی به مناطق برف زده استان هستند.

برف سنگین مازندران سبب افت و کاهش شدید فشار گاز در نواحی مرکزی استان نیز شده است و هم اکنون برخی ساکنان شهرهای آمل، بابل و بابلسر با قطعی گاز مواجه هتند.

یکی از ساکنان بلوار شریفی بابلسر صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از دیشب با افت شدید فشار گاز و قطع آن مواجه شدیم.

در شهرهای بابل و بابلسر نیز برخی از مشترکان با قطع پراکنده گاز مواجه هستند این درحالیست که مرتضی تیرملک مدیر بهره برداری شرکت گاز مازندران گفت: سه شهر استان درگیر قطعی گاز بصورت پراکنده هستند و بیشترین مشکل افت فشار و قطعی گاز مربوط به شهرستان آمل است که فشار گاز به حدود 100 پوند رسیده است.

بارش برف که از روز شنبه در استان مازندران آغاز شده است، همچنان بسیاری از مناطق را درگیر کرده است و طبق گزارش هواشناسی برودت شدید دما تا پایان هفته در استان حاکم است.