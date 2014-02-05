نسل جوان باید دوران انقلاب و جنگ را درک کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله حاتم نیا صبح چهارشنبه در دیدار هشت خانواده شهید شهر بهار با اشاره به اینکه استقلال امروز کشور را از خون شهدای انقلاب داریم، اظهار داشت: جوانان انقلاب جان خود را برای پیروزی و برقراری اسلام در کشور و زادگاه خود بر کف گرفتند و حکومت طاغوت را سر جای خود نشاندند.

حاتم نیا افزود: همین جوانان در هشت سال دفاع مقدس نیز در مقابل ابر قدرت های جهان با عزت از کشور دفاع کردند تا مردم ما بار دیگر زیر سلطه بیگانگان نروند.

وی اظهار داشت: باید خانواده های شهدا را که جوانان خود را در راه دفاع از خاک سرزمین خود روانه صحنه نبرد کردند تکریم کرد چرا که تکریم خانواده های شهدا ادای دینی به از جان گذشتگیهای آنان است.

وی با اشاره به اینکه نسل امروز باید با رشادت های نسل گذشته در دوران انقلاب و دفاع مقدس آشنا شوند، عنوان داشت: برای اینکه راه شهدا ادامه پیدا کند و آرمانها و ارزش های انقلاب اسلامی و دفاع مقدس به عنوان برترین افکار و ارزش ها در جوامع ما نهادینه شود باید نسل امروز به عنوان آینده سازان نظام نسل گذشته را که از جان خود در راه دفاع از کیان کشور گذشتند، به خوبی درک کنند تا ادامه دهنده راه آنان باشند.

حاتم نیا اذعان داشت: امروز وظیفه تمامی مردم و مسئولین نظام است تا از استقلالی که با خون شهدا به دست آمده است با حفظ آرمانها و ارزش های آنان به خوبی حراست کنند.

وی با اشاره به اینکه دهه فجر فرصت مغتنمی است که مردم ایران تجدید عهد و میثاقی با خون شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس داشته باشند، اظهار داشت: برگزاری جشن ها و برنامه های دهه فجر نوعی پاسداشت زحمات و از جان گذشتگی های شهدای انقلاب است پس باید این مراسم خروجی هایی در شأن شهداء داشته باشد.