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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۰۲

همه مدارس نوبت صبح دماوند تعطیل شدند

همه مدارس نوبت صبح دماوند تعطیل شدند

دماوند - خبرگزاری مهر: رییس آموزش و پرورش دماوند گفت: مدارس ابتدایی، پیش دبستانی، راهنمایی و دبیرستان نوبت صبح دماوند تعطیل شدند.

محمدمشهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف، لغزندگی جاده ها و سرمای شدید موجب شد تا مدارس ابتدایی و پیش دبستانی برای دومین روز متوالی تعطیل شوند.

وی با بیان اینکه امروز مدارس راهنمایی و دبیرستانی نیز تعطیل هستند، گفت: این تعطیلی مربوط به تمامی مدارس شهرهای دماوند، آبسرد، کیلان، رودهن و روستاهای توابع است.

کد مطلب 2229486

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