همه مدارس نوبت صبح دماوند تعطیل شدند

محمدمشهدی عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بارش برف، لغزندگی جاده ها و سرمای شدید موجب شد تا مدارس ابتدایی و پیش دبستانی برای دومین روز متوالی تعطیل شوند.



وی با بیان اینکه امروز مدارس راهنمایی و دبیرستانی نیز تعطیل هستند، گفت: این تعطیلی مربوط به تمامی مدارس شهرهای دماوند، آبسرد، کیلان، رودهن و روستاهای توابع است.