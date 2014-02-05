تردد ناوگان عمومی در محور اردبیل – آستارا قطع شد

معراج ظهیری صبح چهار شنبه در حاشیه بازدید از محورهای مواصلاتی اردبیل در گفتگو با خبرنگار مهر،تصریح کرد: با وجود اینکه تمامی محورهای مواصلاتی استان باز است به دلیل حجم بارش حمل و نقل عمومی در محور اردبیل – آستارا قطع شده و رانندگان از جاده سرچم استفاده می کنند.

وی افزود: تمامی جاده ها ایمنی لازم را داشته و تنها در چند نقطه گردنه الماس تردد با زنجیر چرخ الزامی شده است.

به گفته ظهیری مسافران باید با رعایت سرعت مطمئنه در جاده ها تردد کرده و تجهیزات لازم را به همراه داشته باشند.

واژگونی بیشترین نرخ تصادفات

فرمانده پلیس راه استان در خصوص میزان تصادفات در جاده ها در طی روزهای اخیر اضافه کرد: تصادفات شاخ به شاخ تا حد قابل توجهی کاهش یافته و عمده دلیل تصادفات واژگونی است.

وی افزود: علاوه بر این به دلیل بی توجهی به توصیه های پلیس مواردی از خروج از جاده نیز ثبت شده است.

به گفته ظهیری در حال حاضر شش اکیپ امداد جاده ای در محورهای مواصلاتی و گردنه های خطر ساز مستقر شده اند.

ضرورت توسعه پاسگاه های بین شهری

وی افزود: اکیپهای سیار به صورت 24 ساعته در کانکسهای جاده ای مستقر بوده و در برودت قابل توجه هوا امداد رسانی می کنند.

ظهیری با بیان اینکه وضعیت اقلیمی اردبیل تجهیز جاده های آن را می طلبد خواستار توسعه پاسگاه های بین شهری شد.

وی تاکید کرد: ضروری است پروژه هایی که در این خصوص مصوب شده است اجرایی شود تا وضعیت امداد رسانی در جاده ها بهبود یابد.