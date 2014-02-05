استقرار مسافران گرفتار برف و کولاک در پایگاههای اورژانس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمدتقی طالبیان گفت: با توجه به شرایط جوی کنونی، افزایش برودت هوا، بارش باران و برف و افزايش حوادث جاده اي در گردنه هاي اصلي، پرتردد،‌ حادثه خيز و برف گير كشور و همچنین احتمال بروز حوادث غیرمنتظره همانند ریزش کوه، سقوط بهمن، آب گرفتگی و انسداد راهها، كاهش زمان رسيدن به بالين بيمار و افزايش امنيت خاطر مسافرين حضور پررنگ نيروهاي اورژانس و ارائه خدمات مطلوب فوريتهاي پزشكي به مسافران و هموطنان، نیروهای اورژانس در آماده باش برای کمک به مردم هستند.

وی افزود: در این راستا علاوه بر استقرار تمامی آمبولانسهای اورژانس 115 ، ‌تمامي پايگاههاي اورژانس 115 و همچنين پايگاههاي امداد هوايي برای ارائه خدمات پزشكي به افراد حادثه ديده نيز در آماده باش كامل قرار دارند. همچنين آمبولانسهاي 4WD موجود در مراكز آماده و به تجهيزات فني زمستاني مانند زنجير چرخ مجهز شده اند.

رئیس اورژانس کشور گفت: همچنین با توجه به برنامه ريزيهای انجام شده برای فراخوان نيروهاي خارج از شيفت برای مقابله با شرايط بحراني مرتبط با سرما و برف‌، تمامی پرسنل اورژانس در مناطق برفگیر در آماده باش کامل قرار دارند.

طالبیان گفت: تدابير لازم برای ذخيره مواد غذايي، ‌دارو و وسايل گرمايشي در پايگاههاي مستقر در گردنه هاي برف گير انجام گرفته است، به طوريكه این پايگاهها می توانند به عنوان سرپناه مورد استفاده در راه ماندگان قرار گيرند.

وی گفت: مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي كشور برای ارائه خدمات مطلوب پزشکی به مسافران و امدادرسانی در زمستان به حادثه دیدگان حوادث ترافیکی و محیطی و افزایش پوشش امداد جاده ای در نقاط برف گیر و حادثه خیز تمام توان لجستيكي و نيروي انساني خود را به كار بسته است.

رئیس اورژانس کشور گفت: در اين راستا 18000 پرسنل مركز مديريت حوادث و فوريتهاي پزشكي سراسر كشور (با احتساب اضافه كار) در 810 پايگاه شهري، 1273 پايگاه جاده اي و در كل 2083 پايگاههاي شهري و جاده اي با استعداد 3040 آمبولانس، 57 اتوبوس آمبولانس و 52 موتورآمبولانس به ارائه خدمات به هموطنانمان خواهند پرداخت.

وی افزود: همچنين 4 پايگاه امداد هوايي نيز در آماده باش كامل هستند.