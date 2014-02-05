به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدصادق صالحي منش در مراسم سي و پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي كه شامگاه سه‌شنبه از سوي جبهه پيروان خط امام و رهبري و مجمع هماهنگي پيروان امام و رهبري استان قم در مسجد حضرت اباالفضل(ع) برگزار شد، اظهار كرد: قدرت اسلام، ايمان به خداوند و اعتقاد به مباني اسلام و قرآن است كه جامعه را متحول مي‌كند.

وي گفت: امام عظيم الشان كه در واقع رهبري قيام و انقلاب را به عهده گرفته بودند در مرحله اول به مباني اسلام آگاهي كامل پيدا كرده بودند. ايشان در همه فنون اسلام، ادبيات، فقه، اصول، فلسفه و كلام، عرفان و تاريخ اسلام توانست به جايي برسد كه به روح و حقيقت دين و اسلام آگاهي پيدا كند و بعد، معتقد به مباني ديني شد و بر آن باوري كه پيدا كرد ايمان آورد.

استاندار قم با بيان اينكه پيامبر اسلام هم همين ويژگي را داشت و آنچه را كه مي‌فرمود اول خودش ايمان داشت و بعد انجام مي‌داد، تصريح كرد: امام خميني(ره) در مرحله اول به همه مباني اسلام آشنايي عميق و كامل پيدا كرد و توانست در همه عرصه‌هاي دين اجتهاد كامل داشته باشد و بر اساس راي و نظر خودش دين را بتواند به طور صحيح تفسير كند. بعد از آن تصميم گرفت آنچه را كه به آن اعتقاد پيدا كرده و عمل مي‌كرد را در جامعه پياده كند.

حجت الاسلام صالحي منش ادامه داد: از آغاز قيام حضرت امام در سال 42، وقتي سخنراني‌هاي آن بزرگمرد تاريخ بشريت را مطالعه مي‌كنيم مي‌بينيم كه امام عزيز ما به آنچه را كه از اسلام رسيده و باور كرده با مردم خودش در ميان گذاشته و اعتقادات خودش را در زمينه توحيد، نبوت، امامت، معاد و مسائلي كه مردم بايستي به آن پايبند باشند را با مردم زمان خودش در ميان مي‌گذاشت.

اعتقاد به خدا و مردم

به گفته استاندار قم، امام خميني(ره) به دو چيز اعتقاد داشت و با اعتقاد به اين دو توانست هم قيام كند و هم انقلاب و رهبري كند و بعد از پيروزي، رهبري و حاكميت مردم را به دست بگيرد. اين دو مسئله اعتقاد به خداوند و اتكا به نيروي لايزال الهي و دوم‏‌، اعتقاد به مردم بود.

وي با بيان اينكه امام خميني(ره) بسيار به مردم معتقد بود اظهار كرد: وقتي به سخنان حضرت امام را در سال‌هاي 38 تا 42 تا زماني كه به نجف تبعيد شدند و بعد از آن به ايران برگشتند توجه كنيم، خطاب ايشان به توده مردم است و در مدرسه فيضيه قم مي‌فرمايد سربازان من بچه‌هايي هستند كه در دامن اين خانواده‌هاي قمي هستند. اين حاكي از سعه وجودي و بينش كامل و اراده و همت والاي امام بود كه هم به خدا ايمان داشت و هم پشتوانه خودش را مردم انقلابي و مسلمان مي‌دانست و در اين راه از شروع قيام 15 خرداد تا روزي كه از دنيا رفت هيچ گاه حتي يك لحظه به خود ترديد راه نداد.

وي تاكيد كرد: حضرت امام با اتكا به مردم، انقلاب اسلامي را پيروز كرد و بعد از پيروزي انقلاب با تمام قوا با كمك توده مردم توانست حكومت اسلامي را ايجاد كند.

حضرت امام بارها اين جمله را فرمودند كه «من يك موي كوخ نشينان را به زندگي همه كاخ نشينان عوض نخواهم كرد.» امام بر اين باور بود همين مردمي كه به ظاهر چندان تواني ندارند مي‌توانند بهترين يار و ياور براي اين هدف بزرگ باشند و آنچه كه امام به آن نياز داشت ايمان مردم بود، از اين رو ايمان را در بين مردم تقويت كرد.

صالحي منش گفت: امام بارها فرمودند اين انقلاب يك انقلاب ديني است و بر پايه‌هاي دين استوار است و بر اين اساس حضرت امام با پافشاري خود و عزم و اراده ملي توانست در سال 57 اين انقلاب را به پيروزي برساند.

پيروزي انقلاب در دوران غربت دين

وي از شرايط قبل از پيروزي انقلاب اسلامي به عنوان دوره غربت دين و روزهاي سخت متدينان ياد كرد و گفت: در آن روزهاي سخت قبل از انقلاب، حتي متدينان بعضا خجالت مي‌كشيدند كه بگويند مسلمانند و نماز مي‌خوانند چراكه دين در جمع روشنفكران و دانشگاهيان آرام آرام رخت بربسته بود ولي در همان زمان غربت دين و اسلام، امام عزيز ما با كمال شهامت و شجاعت دين را به عنوان يك اصل و آن چيزي كه پايه انقلاب بر آن بايد نهادينه شود مطرح كردند.

مردم هم به خوبي، دين را پذيرفتند و آرام آرام موج دين گرايي همه جا به ويژه دانشگاه‌ها و آموزش و پرروش را فرا گرفت و همه جاي ايران مملو از شعار دينمداري و الله اكبر شد و قرآن و اسلام محور زندگي قرار گرفت و امام توانست با اين شعار انقلاب را به پيروزي برساند.

استاندار قم تاكيد كرد: بعد از اينكه حضرت امام حاكم جمهوري اسلامي شد، اتكا به مردم اولين ركن ركين انقلاب اسلامي بود. حضرت امام در بهشت زهرا فرمودند «من به پشتوانه اين ملت، دولت تعيين مي‌كنم و زمام امور را به دست يك دولت صالح واگذار مي‌كنم.»

قانون اساسي از پيشرفته‌ترين قانون دنياست

وي تاسيس مجلس خبرگان و تدوين قانون اساسي را از اولين اقدام‌هاي مهم در اوايل انقلاب اسلامي برشمرد و تاكيد كرد: امام فرمودند ايران به عنوان جمهوري اسلامي ايران؛ جمهوري يعني نقش مردم بر حاكميت خودشان و اسلام يعني اين مردمي كه بر حاكميت نقش دارند بر اساس اسلام است. ايشان بعد از اينكه اين دو ركن را در نظام حكومتي خودشان به عنوان دو ركن اصلي مطرح كردند ايران را به عنوان يك كشور بزرگ و با اصالت به عنوان يك ظرف وسيع دانستند و فرمودند حكومت ما جمهوري اسلامي ايران، نه يك كلمه كم و نه يك كلمه زياد است.

حجت الاسلام صالحي منش با اشاره به راي بيش از 98 درصدي مردم به رفراندوم جمهوري اسلامي تصريح كرد: ملت ايران در انتخابات خبرگان، بزرگان خودشان انتخاب كردند.

وی قانون اساسي جمهوري اسلامي را از پيشرفته‌ترين قانون اساسي دنيا دانست كه با زحمات فراوان بزرگان و در مدت بسيار محدودي نوشته شد.

استاندار قم گفت: پس از تدوين قانون اساسي، امام فرمودند در عين حال كه خبرگان ملت ايران اين قانون اساسي را تهيه كرده‌اند، مجددا به راي ملت گذاشته شود. اين قانون كه پايه و اساس قوانين جمهوري اسلامي است به راي ملت گذاشته شد و با اكثريت آراي ملت ايران مورد تصويب قرار گرفت و بعد از آن امام فرمودند ملاك حكومت بايد قانون اساسي باشد و عمده تكيه قانون اساسي بر آراي ملت ايران است.

مشاركت مردم در سرنوشت خود

حجت الاسلام صالحی منش، انتخاب غيرمستقيم رهبري و انتخاب مستقيم رئيس جمهور و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي را نشان دهنده مشاركت مردم در تعيين سرنوشت خود دانست و تاكيد كرد: اين از امتيازات بزرگ در حكومت اسلامي ايران است. ملتي كه رهبري آن با تئوري ولايت فقيه و پايه‌هاي اصلي حكومت خود مردم هستند توانسته بعد از 35 سال پويايي خودش را حفظ كند.

وي با بيان اينكه امروز ايران در دنيا به عنوان يكي از قدرت‌هاي بزرگ منطقه اي مورد توجه جهانيان است تصريح كرد: امروز اسم «خميني» اين آزادي خواه بزرگ به عنوان يك رهبر بزرگ ملت و دين و يك فرد ضد امپرياليست و ضد تفكرات ماركسيستي و كمونيستي در دنيا مي‌درخشد. آيا اين يك عزت و عظمت براي ملت ايران نيست؟ آيا اين درخشندگي نام امام در جهان امروز به عنوان يك پديده پيشرفت براي ملت ايران نيست؟ علاوه بر اينكه ملت ايران همراه با نام بزرگ امام به عنوان يك ملت بزرگ در تاريخ جهان ثبت و ضبط شده است.

استاندار قم با گراميداشت رشادت‌ها شهيدان، جانبازان و ايثارگران و تكريم از صبر و استقامت خانواده‌هاي معظم شهيدان اظهار كرد: اين ملت هر رنج، غم و كمبودي را براي اهداف آرماني خودش تحمل كرد.

وی ادامه داد: امروز اين ملت در جهان درخشش خاص دارد و اگر دولتمردان بسيار بزرگ و زحمتكش و جهادگر با قدرت‌هاي بزرگ به پاي ميز مذاكره مي‌نشينند و دم از حقوق ملت ايران مي‌زنند به خاطر استقامت و مقاومت ملت بزرگ در مقابل دشمنان اسلام است.

دغدغه‌هاي حضرت امام

حجت الاسلام صالحی منش در بخش ديگري از سخنان خود به بيان دغدغه هاي حضرت امام پرداخت و از توجه به امر آموزش و پرورش به عنوان مهم‌ترين اين دغدغه‌ها ياد كرد و گفت: تعليم و تربيت بچه‌هاي ما كه آينده ما هستند براي امام بزرگوار ما اولين مسئله و مهم‌ترين دغدغه بوده است.

وي مسئله روحانيت و اسلام را يكي ديگر از دغدغه‌هاي بنيانگذار انقلاب اسلامي ذكر كرد و افزود: امام مي‌فرمودند روحانيت شيعه بايد از قداست، پاكي، عزت، سواد و تحصيل در حد اعلا برخوردار باشد.

استاندار قم، انتشارات مذهبي و اجتماعات مذهبي و توجه به روستاها را از ديگر دغدغه‌هاي امام راحل بيان كرد و افزود: امام مي‌فرمودند هيچ فرقي بين روستانشين و شهرنشين نبايد وجود داشته باشد و همان طوري كه امكانات و بودجه و مسائل رفاهي مردم در شهرها مورد نظر است در روستاها هم بايد مورد عنايت باشد.

وي تاكيد كرد: حضرت امام دستور دادند كميته امداد تشكيل شود تا زاغه نشيني برچيده شود.

صالحي منش توجه به امور كارگران را يكي ديگر از دغدغه‌هاي مهم بنيانگذار انقلاب اسلامي دانست و افزود: امام خميني(ره) فرمودند «من دست كارگر را مي‌بوسم و دست كارگر دست خداست.» ايشان فرمودند «كشور بايد قوانيني داشته باشد كه كارفرما و سرمايه دار نتواند در حق كارگر ظلم و ستم روا دارد.»

وي با بيان اينكه حضرت امام هميشه به محرومان توجه خاص داشتند اظهار كرد: خدمات عمومي و بيمارستان‌ها و محله‌هايي كه مربوط به خدمات عمومي براي مردم است مورد تاكيد حضرت امام بود.

استاندار قم تاكيد كرد: امام راحل تكيه داشتند بهترين دستگاه قضايي بايد در ايران وجود داشته باشد تا ظلم و تعدي براي مردم صورت نگيرد و حضرت امام نسبت به جوانان مخصوصا جوانان متدين بسيار حساس بود و سعي ايشان بر اين بود كه دين به خوبي براي جونان عرضه شود.

وی ادامه داد: مسئله زنان و سازماندهي مناسب با شخصيت و كرامت زن، به كيفررساندن خائنان و اختلاس كنندگان و كساني كه به بيت المال تعدي دارند، رسيدگي به وضع سرمايه داران و توجه به صنايع و معادن، سپاه و بسيج، ارتش و بقيه اركاني كه در امر حكومت بايستي تقويت مي‌شدند از ديگر تاكيدات حضرت امام بود.

لبيك مردم به فرمايشات رهبري

وي گفت: امام خميني(ره) روز به روز در امر حكومت با همه موانعي كه بر سر راهش بود توانست به اهداف واقعي خودش نائل شود تا زماني كه فرمود «من امروز با قلبي آرام و نفسي مطمئن از خدمت خواهران و برادران مرخص مي‌شوم» و به لقاء الله پيوست.

استاندار قم افزود: امروز رهبري معظم انقلاب اسلامي خلف صالح ايشان پرچمدار اين حركت است كه با اتكا به مردم، ايمان به خدا و توجه به قدرت مردم در امر حكومت همچنان كه امام نسبت به مسائل با حساسيت و توجه برخورد مي‌كردند امروز هم ايشان چنين عمل مي‌كنند. مردم هم به خوبي قدر اين حكومت را مي‌دانند و نعمت اين حكومت را قبول كرده‌اند و منت آن را پذيرفته‌اند.

وي با تشريح مصاديقي از همراهي مردم با رهبري و نظام اظهار كرد: اگر رهبر معظم انقلاب در اوايل امسال فرمودند امسال سال حماسه سايسي و حماسه اقتصادي است، ملت هم با لبيك به مقام معظم رهبري زيباترين حماسه سياسي خودشان را خلق كردند و رئيس جمهور بسيار توانا، محبوب، دانشمند، انديشمند، متفكر، شجاع و در رابطه با مسائل داخلي و خارجي صاحبنظر را روي كار آوردند.

صالحي منش ادامه داد: در اين دوره، دولتمرداني بسيار قوي و از نسل انقلاب و از نمونه‌هاي مردان بزرگي كه در مبارزه با طاغوت به حق جلوه نمودند و بعد از انقلاب توانستند كارهاي بزرگي را انجام دهند انتخاب شدند و امروز با همه مشكلاتي كه در طول 35 سال گذشته متحمل شده‌ايم مردمي يكپارچه و يكدست از هر جاي ايران با هم يكصدا فرياد مي‌زنيم مرگ بر آمريكا.

استاندار قم گفت: مردم ما دشمن خود را خوب مي‌شناسند و دوستان را خوب تشخيص مي‌دهند و در اين راه ايران ثابت قدم گام بر مي‌دارد.

جايگاه و اهميت قم

حجت الاسلام صالحي منش در بخش پاياني سخنان خود در رابطه با جايگاه و اهميت قم گفت: ما قم را به عنوان موطن زندگي و شهرمان و يك شهر ويژه كه مرقد و حرم مطهر فاطمه معصومه(س) است مي‌دانيم و مراجع تقليد كه هر كدامشان افتخار جهان تشيع هستند در اين شهر زندگي مي‌كنند.

وي وجود هزاران نفر از علما و حوزويان و دانشمندان بزرگ و وجود بيش از 105 هزار دانشجو و استاد دانشگاه در اين شهر را افتخاري ديگري براي شهر قم دانست و گفت: امروز با احتساب آموزش و پرورش، بيش از نيمي از جمعيت شهر قم در راه تحصيل علم و دانش قدم بر مي‌دارند.

استاندار قم ادامه داد: امروز شهر قم داراي نخبگاني است كه مي‌تواند نه تنها در كشور بلكه در خارج از كشور موثر باشند و اين يك افتخار بزرگي است كه در استاني بيش از نصف جمعيت آن از دانش آموز گرفته تا مراجع تقليد، مشغول درس و بحث و كار علمي هستند.

وي با اشاره به پيشرفت‌هايي كه در طول سال‌هاي گذشته نصيب قم شده است گفت: با وجود پيشرفت‌هاي گذشته، هنوز با نقطه مطلوب فاصله زيادي داريم و بايد زحمات زيادي را متحمل شويم.

حجت الاسلام صالحی منش ادامه داد: مسئولان و نمايندگان قم از مسئولان پرتلاش، توانمند و مومن و متدين هستند، به ويژه دانشمند فرزانه دكتر لاريجاني كه افتخاري براي قم هستند.

مشكلات استان را با همدلي مردم حل مي‌كنيم

استاندار قم بر لزوم وحدت و همراهي همه مسئولان و مردم تاكيد كرد و گفت: با همدلي و كمك مردم به زودي افق‌هاي روشني در قم پديدار خواهد شد. انشاالله به نحو مطلوب همه مشكلات قم را با اين همدلي و دوستي و مودت به كمك پرورگار حل خواهيم كرد. اگر همه با هم باشيم و دلهايمان با هم يكي باشد و همه براي خدا فكر كنيم و براي خدا قدم برداريم خداوند در كار ما گشايش مي‌كند و مشكلات حل مي‌شود.

تمام جهان نگاه به قم دارد

وي گفت: فتح و ظفر و امداد خداوند نزديك است. انشاالله همه دست به دست هم خواهيم داد و مشكلاتي كه در قم وجود دارد با محبت و لطف مردم يكي پس از ديگري رفع خواهيم كرد و قم را به عنوان شهري كه فراتر از يك شهر كشور و شهري كه در خور شان رواياتي كه مي‌فرمايد قم عش آل محمد است خواهيم كرد.

حجت الاسلام صالحي منش تصريح كرد: شعاع دين از قم مي‌تابد و امروز ستارگان درخشان مرجعيت، روحانيت، مدرسان و فضلاي بزرگ از قم است. تمام جهان نگاه به قم دارد و اين موجب افتخار و مسرت است.