  1. حوزه و دانشگاه
۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۱۰

اعلام زمان اعزام کاروانهای مختلف دانشگاهیان به عمره مفرده

اعلام زمان اعزام کاروانهای مختلف دانشگاهیان به عمره مفرده

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت: دانشگاهیان برای اطلاع از زمان اعزام خود به عمره مفرده از تاریخ 21 بهمن ماه به بعد با مراجعه به لینک کاروان بندی در سایت لبیک از تاریخ اعزام خود مطلع شوند.

حجت الاسلام سید محمد رضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کاروان بندی عمره دانشگاهیان در سراسر کشور در حال انجام است و زائرین می توانند از 21 بهمن ماه به بعد با مراجعه به لینک کاروان بندی در سایت لبیک از تاریخ اعزام خود مطلع شوند.

وی افزود: در کاروانبندی مشخصات کاروان از جمله تاریخ پرواز، مشخصات عوامل کاروان (مدیر، معاون و روحانی) و سایر اطلاعات کاروان زائرین تعیین می شود.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان تصریح کرد: زائرین کاروان های اساتید 26بهمن به بعد، کاروان های دانشجویی متاهلی 3 اسفند به بعد و دانشجویان مجرد 15 اسفند به بعد جهت مشاهده اطلاعات کاروان به لینک کاروان بندی در سایت لبیک مراجعه کرده و از تاریخ اعزام خود مطلع شوند.

وی تاکید کرد: کامل بودن موجودی و مدارک عمره شرط لازم برای قرار گرفتن در کاروان است.

به گزارش مهر، فرایند اعزام دانشگاهیان به عمره از هفتم لغایت 12 فروردین ماه با اعزام اساتید 1 و 2 نفره به سرزمین وحی آغاز می شود و سپس دانشجویان متاهل و اساتید سه نفره از 12 فروردین ماه تا 8 اردیبشهت اعزام می شوند و پسران مجرد نیز از 8 تا 29 اردیبهشت ماه راهی سرزمین وحی خواهند شد.

کد مطلب 2229504

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