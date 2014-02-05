اعلام زمان اعزام کاروانهای مختلف دانشگاهیان به عمره مفرده

حجت الاسلام سید محمد رضا فقیهی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کاروان بندی عمره دانشگاهیان در سراسر کشور در حال انجام است و زائرین می توانند از 21 بهمن ماه به بعد با مراجعه به لینک کاروان بندی در سایت لبیک از تاریخ اعزام خود مطلع شوند.

وی افزود: در کاروانبندی مشخصات کاروان از جمله تاریخ پرواز، مشخصات عوامل کاروان (مدیر، معاون و روحانی) و سایر اطلاعات کاروان زائرین تعیین می شود.

رئیس ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان تصریح کرد: زائرین کاروان های اساتید 26بهمن به بعد، کاروان های دانشجویی متاهلی 3 اسفند به بعد و دانشجویان مجرد 15 اسفند به بعد جهت مشاهده اطلاعات کاروان به لینک کاروان بندی در سایت لبیک مراجعه کرده و از تاریخ اعزام خود مطلع شوند.

وی تاکید کرد: کامل بودن موجودی و مدارک عمره شرط لازم برای قرار گرفتن در کاروان است.

به گزارش مهر، فرایند اعزام دانشگاهیان به عمره از هفتم لغایت 12 فروردین ماه با اعزام اساتید 1 و 2 نفره به سرزمین وحی آغاز می شود و سپس دانشجویان متاهل و اساتید سه نفره از 12 فروردین ماه تا 8 اردیبشهت اعزام می شوند و پسران مجرد نیز از 8 تا 29 اردیبهشت ماه راهی سرزمین وحی خواهند شد.