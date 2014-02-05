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۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۱۰

پیرتاج در گفتگو با مهر:

بارش 12 سانتي متري برف در همدان/ برودت هوا تا جمعه ادامه دارد

بارش 12 سانتي متري برف در همدان/ برودت هوا تا جمعه ادامه دارد

همدان- خبرگزاری مهر: مسئول مرکز پیش بینی هوای استان همدان از بارش 12 سانتیمتری برف در شب گذشته در همدان خبر داد.

نادر پیرتاج در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه شب گذشته 12 سانتیمتر برف در همدان بارید، اظهار داشت: شب گذشته 12 سانتیمتر برف در کبودرآهنگ، فامنین و قهاوند چهار سانتیمتر، اسدآباد شش سانتیمتر و سایر نقاط استان بین 9 تا 10 سانتیمتر بارش وجود داشته است.

وی آسمان استان را در 24 ساعت آینده نیمه ابری گاهی همراه با بارش پراکنده برف پیش بینی کرد و عنوان کرد: از بعد از ظهر یا اواخر وقت امروز به تدریج از میزان ابر کاسته می شود.

مسئول مرکز پیش بینی هوای استان همدان با بیان اینکه از فردا تا سه روز آینده جوی نسبتا پایدار در استان حاکم خواهد شد، بیان کرد: تداوم هوای سرد تا روز جمعه ادامه خواهد داشت و از جمعه به تدریج دمای هوا افزایش خواهد داشت.

پیرتاج با بیان اینکه حداقل دمای هوای همدان در شب گذشته 10 درجه زیر صفر بود، ابراز داشت: شهرستان کبودرآهنگ با 11 درجه زیر صفر سردترین شهرستان استان بوده و دمای سایر نقاط بین هفت تا 10 درجه زیر صفر بوده است.

وی گفت: میزان بارش برف در ارتفاعات سه برابر بارش برف در داخل شهر بوده است.

کد مطلب 2229516

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