برودت هوا مدارس ابتدایی شهرستان زابل را به تعطیلی کشاند

<p dir="RTL"> به گزارش خبرنگار مهر، بارش برف، کاهش محسوس دما به میزان منفی 5 درجه و یخ زدگی معابر عمومی در شهرستان زابل موجب شد تا به منظور حفظ سلامتی دانش آموزان برای پنجمین روز متوالی از از عزیمت آنها به مدرسه جلوگیری شود.</p> <p dir="RTL"> وزش باد شدید به همراه افزایش غلظت گرد و غبار در منطقه سیستان و بیش از 80 برابر حد استاندارد در نخستین روز از هفته جاری موجب شد تا تمامی ادارات و مدارس شهرستان زابل، زهک و هیرمند به تعطیلی کشانده شود و زندگی روزمره ساکنان این مناطق مختل شود<span dir="LTR">.</span></p> <p dir="RTL"> مناطق شمالی استان و دانش آموزان سیستانی که نخستین روزهای هفته جاری را با توفان و وزش باد شدید با سرعت بیش از 90 کیلومتر آغاز کردند حال به دلیل برودت هوا و یخبندان همچنان با اخلال در زندگی روزمره و عادی روبرو هستند و مدارس این شهرستان همچنان تعطیل است.</p> <p dir="RTL"> </p>

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