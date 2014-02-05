  1. دين، حوزه، انديشه
۱۶ بهمن ۱۳۹۲، ۱۰:۴۸

مراسم رونمايي و نقد كتاب «انقلابي اسلامي در غرب» برگزار می شود/ اعراب هرگز به اسپانیا حمله نکردند

مراسم رونمايي و نقد كتاب «انقلابي اسلامي در غرب» برگزار می شود/ اعراب هرگز به اسپانیا حمله نکردند

مراسم رونمايي و نقد كتاب «انقلابي اسلامي در غرب» نوشته دكتر ایگناسیو اولاگوئه با حضور دكتر جعفر گونزالس مترجم كتاب، دكتر علي محمد طرفداري، سعيد طاوسي، دكتر ويرجيليو مارتينز، پنجشنبه 17 بهمن ماه در کانون اندیشه جوان برگزار مي‌گردد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ايام الله دهه فجر، مراسم رونمايي و نقد كتاب «انقلابي اسلامي در غرب» نوشته دكتر ایگناسیو اولاگوئه (1974-1903) با حضور دكتر جعفر گونزالس مترجم كتاب، دكتر علي محمد طرفداري ويراستار كتاب، سعيد طاوسي مجري كارشناس، دكتر ويرجيليو مارتينز محقق اسپانيايي، پنجشنبه 17 بهمن ماه ساعت 10 الي 12 برگزار مي‌گردد.

ایگناسیو اولاگوئه (1974-1903) مورخ و دیرینه شناس اسپانیایی، در سال 1966 با نگارش کتاب انقلاب اسلامی در غرب که بنام «اعراب هرگز به اسپانیا حمله نکردند»، پنجره تازه و نویی از حوادث هفت قرن تسلط اعراب بر شبه جزیره ایبری گشود، توانست خط بطلانی بر داده‌های تاریخی مغرضانه غرب علیه چگونگی توسعه آئین اسلام و مسلمانان در سده های نخستین هجری باشد.

کتاب انقلابی اسلامی در غرب را به عنوان متن تحقیقی متفاوت در خصوص تاریخ اسلام در شبه جزیره ایبری باید لحاظ کرد و اساسا ایده برجسته کتاب معطوف به همین مطلب است که مولف با یک رویکرد و نگاه متفاوت و انتقادی به منابع و بهره‌گیری از علوم مختلف به صورت تطبیقی در کنار سنجش داده‌های تاریخی و افزون بر آن بررسی داده‌های تاریخی منابع اسلامی و اسپانیایی آن خطه، موضوع چگونگی و نحوه ورود اسلام به آندلس و نحوه پذیرش آنرا از سوی مردمان بومی منطقه مورد بحث و بررسی قرار داده است.

کتاب حاضر، شرح ماجرای چگونگی و دلایل گروش نیمی از مردم منطقه شبه جزیره ایبری و آندلس در بخش جنوبی اسپانیا به آئین اسلام است که نشانگر فتح آئینی است تا فتح نظامی.

اين نشست توسط مؤسسه اشراق با همكاري كانون انديشه جوان در سالن اجتماعات كانون انديشه جوان به نشاني، خيابان انقلاب، خيابان وصال، كوچه بهنام، پلاك 19 برگزار خواهد شد.

کد مطلب 2229534

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