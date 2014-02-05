25 ماموریت توسط اورژانس خراسان جنوبی انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا آذر کیش صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بارندگی های دو روز گذشته در سطح استان اظهارکرد: در روزهای 14 و 15 بهمن ماه نیروهای اوژانس استان 25 ماموریت امدادی انجام داده اند.

وی با بیان اینکه 36 نفر مصدوم در این ماموریت ها به بیمارستانهای استان منتقل شده اند، بیان داشت: از مجموع این ماموریتها پنج مورد حوادث ترافیکی بوده است.

وی با اشاره به لغزندگی سطح معابر و خیابانها گفت: 12 نفر بر اثر لیز خوردگی مصدوم و توسط نیروهای اورژانس استان به بیمارستان منتقل شده اند.

مدیر مرکز فوریت های پزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: بیشترین مصدومین لیزخوردگی با 10 مورد مربوط به شهرستان بیرجند بوده است.

وی گفت: امداد رسانی به پنج مادر باردار نیز در دو روز گذشته انجام شده و این افراد به مراکز درمانی منتقل شده اند.

آذر کیش بیان داشت: دو ماموریت ناشی از مسمویت گاز منو کسید کربن نیز طی دو روز گذشته انجام شده است.

آماده باش 50 پایگاه اوژانس در طرح زمستانی

مدیر مرکز فوریت های پزشکی خراسان جنوبی با بیان اینکه از آغاز طرح زمستانی 50 پایگاه اورژانس استان در حالت آماده باش و به مسافران خدمات رسانی می کنند، بیان کرد: از این تعداد10 پایگاه شهری و40 پایگاه جاده ای هستند.

وی ادامه داد: به علت بارش بی سابقه برف و باران در شهرستان بیرجند در دو روز گذشته سه پایگاه سیار نیز راه اندازی شد تا خدمات هر چه سریعتر به مردم ارائه شود.

آذرکیش گفت: 74 دستگاه آمبولانس در این طرح به صورت آماده باش هستند که از این تعداد 50آمبولانس فعال و 20 دستگاه پشتیبان نیز درصورت ضرورت بکار گرفته می شوند.

مدیر مرکز فوریت های پزشکی خراسان جنوبی بیان داشت: 340 نفر نیرو در این طرح همکاری خواهند داشت که از این تعداد شش نفر پزشک، 210 نفرتکنسین و مابقی کارشناس در این طرح حضور دارند.