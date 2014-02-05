شاخص بهره مندی آب آشامیدنی روستایی در مازندران پایین است

به گزارش خبرنگار مهر، مجید جانباز صبح چهارشنبه در نشست بررسی مشکلات آبرسانی غرب استان مازندران در رامسر افزود: شاخص بهره برداری آب روستایی در کشور 77.4 درصد و شاخص بههر مندی فاضلاب روستایی در کشور پنج درصد است.

وی اظهار داشت: همچنین شاخص بهره مندی آب روستایی در استان مازنردان 68 درصد بوده که پایین تر از میانگین کشوری است.

وی با اجرایی 11 مجتمع فاضلاب روستایی در کشور اشاره کرد و گفت: متاسفانه در بحث فاضلاب روستایی تلاش زیادی صورت نگرفته و باید تلاش کنیم تا شاخص بهره مندی از آب و فاضلاب روستایی را ارتقا بخشیم.

جانباز درباره تصمفیه خانه رامسر نیز گفت: این طرح در سال آتی اجرایی خواهد شد و در زمینه مشکلات دیزل ژنراتور نیز پیگیری می شود تا آب شرب روستایی را برقرار کنیم.

مدیرعامل آبفار کشور بر حل مشکلات فاضلاب روستاهای اطراف سد میجران تاکید کرد و خواستار انجام مطالعات روستایی اطراف سد شد.

شمس الله شریعت نژاد نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس نیز گفت: پنج روستا در اطراف سد میجران وجود دارد که فاضلاب این روستاها سبب آلودگی سد می شود.

وی خواستار برنامه ریزی برای رفع مشکلات این بخش شد.

زوردی فرماندار رامسر نیز با بیان اینکه، قطعی آب شرب و تصفیه خانه مهمترین مشکل ناشی از برف اخیر است، خواهان توجه بیشتر مسئولان امر در این زمینه شد.

وی افزود: مهمترین چالوس در برف اخیر قطعی آب شرب و تصفیه خانه به شمار می رود.

مجید عبداللهی مدیرعامل آبفار روستایی مازندران نیز از توزیع 15 هزار بطری آب میان مردم غرب استان خبر داد و گفت: 32 هزار بطری دیگر نیز ارسال می شود.